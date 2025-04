Nem Sydney van den Bosch az egyetlen: három kismama versenyzett egyszerre A Nagy Duett színpadán

A Nagy Duett 7. adásának kiesői Sydney van den Bosch és Pető Brúnó lettek, ám egy cseppet sem bánták, hogy véget ért számukra a verseny. Különösen Sydney van den Bosch férje, Benjámin örült neki, ugyanis mint kiderült, a szépségkirálynő első gyermekükkel várandós. Ráadásul Liptai Claudia elárulta, nem ő az egyetlen, aki kismamaként állt színpadra a műsorban.

Sydney van den Bosch várandósságáról A Nagy Duett színpadán beszélt először (Fotó: Szabolcs László)

A Nagy Duett 2025-ös évadának kezdete óta találgatják a rajongók, hogy vajon Sydney van den Bosch terhes-e. Most kiderült, hogy a pletykák cseppet sem voltak alaptalanok, ugyanis a TV2 Szerencselánya valóban anyai örömök elé néz. A bejelentés előtt azonban Liptai Claudia kijelentette, A Nagy Duett egy gyermekáldásban gazdag műsor, ugyanis 2016-ban ő is épp ebben a műsorban jelentette be terhességét, amire akkori műsorvezető társa kérdezett rá.

Sydney van den Bosch versenyzőként sem az első

Liptai Claudia mellett Péter Szabó Szilvia is várandósan csinálta végig A Nagy Duett 4. évadát, ugyanis 2016-ban született meg kislánya Emma, aki ma már 11 éves, és a NOX egyik klipjében is szerepelt. Az énekesnőt a terhessége persze egy percig sem hátráltatta, sőt Pachmann Péterrel meg is nyerték a szériát. De a műsorvezető és az énekesnő mellett a műsor egy harmadik fontos szereplője, Lajtai Kati énektanár is gyermekével a szíve alatt segítette a versenyzőket. Kati azóta is elmaradhatatlan tagja a TV2 stábjának.

Péter Szabó Szilvia várandósan lett A Nagy Duett győztese Pachmann Péterrel (Fotó: TV2)

A Nagy Duett előző évadában három kismama versenyzett

A Nagy Duett 6. évada 7 évvel ezelőtt zajlott le, ahol a versenyzők között három kismama is helyet kapott, ráadásul igen szép eredménnyel végeztek. A negyedik helyezett akkor Kollányi Zsuzsi és Kamarás Iván lettek, miközben az énekesnő ikrekkel volt várandós. Őket megelőzve, a harmadik helyen Rózsa György végzett mesterével Csobot Adéllal, aki épp a műsor előtt jelentette be, hogy második fiukat várják Istenes Bencével. A dobogó második fokát pedig Takács Nikolas és Tápai Szabina foglalták el végül, aki akkor szintén második gyermekével volt terhes.

A Nagy Duett zsűrijében is ült már kismama

A 6. évadban a három versenyző mellett egy negyedik kismama is szerepelt, ugyanis Nagy Adri szintén várandósan mondott igent a felkérésre. Az énekesnőnek ugyan valamivel könnyebb dolga volt, mint a többi kismamának, ugyanis ő a zsűripult mögött ülve szemlélte a produkciókat, Kasza Tibi és Pápai Joci társaságában.