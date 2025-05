Új, meglepő fejlemény a házomlásban lebénult balerináról

Tóth Nikolett 2022. június 27-én éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor a Jókai utcában, egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. A fiatal lány súlyos gerinc- és koponyasérülést szenvedett, és szinte csoda, hogy egyáltalán túlélte a balesetet. A lebénult balerina azóta kerekesszékben él, és elfogadta, hogy nagy valószínűséggel soha többé nem táncolhat.

A lebénult balerina minden segítséget megkap a színháztól Fotó: Markovics Gábor

A hivatásától azonban nem szeretett volna teljesen elszakadni, és munkáltatója is mindent elkövetett, hogy megfelelő feladatot találjanak neki. Hónapok óta balettmesterként foglalkoztatják, igaz, egyelőre a pincehelyiségben található balett-teremben egyelőre csak egy karzatról tudja a művészeket instruálni, nem tud közvetlenül lemenni hozzájuk.

Érthető módon a terem kialakításakor senki nem számolt azzal, hogy a színházban ezt a részleget akadálymentesíteni kell, Niki kedvéért azonban megteszik.

Az üzemeltetésért felelős kollégák elvégezték a számításokat. Megvizsgálták, hogy mi módon lehet a lehető leghamarabb Niki számára is megközelíthetővé tenni a balett-termet

– mondta a Borsnak Kiss-B. Atilla, a színház főigazgatója, és hozzátette: a nyárra tervezett munkálatok után remélhetően a balettmester már ténylegesen együtt tartózkodhat a táncművészekkel a parketten.

Kiss-B. Atilla, a teátrum vezetője, Niki segítségére sietett Fotó: Markovics Gábor

A lebénult balerina sok segítséget kap a színháztól

- Az új darabunk, a Hófehérke színpadi próbáin Niki a nézőtéren ült, és onnan tudott a kollégáknak segíteni – magyarázta a Kossuth-díjas művész.

- Szorgalmasan figyelt, jegyzetelt, és instruálta a kollégákat. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor egy balettművész átad egy szakmai információt, el is mutogatja, hogy mire gondol. Niki erre csak félig, a felsőtestével képes, mégis verbálisan át tudja adni a kollégáknak, amit szeretne – fejezte be a főigazgató, aki egyébként a baleset óta igencsak a szívén viseli a balerina sorsát. A kórházban is rendszeresen látogatta, és volt, hogy a miközben Nikit operálták, Kiss-B. Atilla végig a műtő előtt várakozott.

Nikolett élvezi az új feladatát, és bízik benne, hogy még sok jó darabban részt vehet.