Kincsvadászok VIP: Megválna szülei örökségétől Rózsa György, hogy a lebénult balerinát támogassa

Május 18-tól vasárnap esténként is látható a TV2 közönség-kedvenc műsora. A Kincsvadászok VIP adásaiban hírességek érkeznek a kereskedőkhöz értékesnek hitt tárgyaikkal. A különleges évad első adása elsöprő sikert aratott és már most tudni, hogy a második adás is a képernyő elé szögezi a nézőket. Nyertes Zsuzsa sírva hagyja el a stúdiót, Fejes Tamás 1, 7 milliót mond az egyik tárgyra, Rózsa György pedig szívszorító ok miatt válna meg szülei örökségétől.

A Kincsvadászok sztárjai elérzékenyülnek, amikor meghallják Rózsa György célját (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárjai elérzékenyülnek

A műtárgy-kereskedő show eddigi adásaiban számtalan megindító, szívszorító élettörténettel találkoztak már. A Kincsvadászok sztárjait most Rózsa György készteti elcsendesedésre, a legendás műsorvezető ugyanis nem mindennapi céllal érkezett a kereskedőkhöz. Ráadásul a nemes cél érdekében szülei, eddig féltve őrzött értékes örökségétől válna meg, lánya megbízásából.

Regényes története van ezeknek a tárgyaknak. 1945-ben, tehát nyolcvan évvel ezelőtt házasodtak össze a szüleim. A keresztanyám nászajándékba egy 12 személyes étkészletet, meg jó néhány ilyen tárgyat ajándékozott nekik. Ők ezt nagy becsben tartották, őrizték. Ők 72 évig voltak szerelmesek egymásba, majd haláluk előtt lányomra hagyták. Én mindig vitrinben láttam ezeket a dísztárgyakat, nem nyúlhattam hozzájuk. A lányom egy nemes cél érdekében szeretne tőlük megválni, az ő megbízásából vagyok itt! A pénz annak a balettos kislánynak a megsegítésére megy, aki súlyosan megsérült a Jókai utcai házomlásban, egész életére megbénult, soha többé nem tud táncolni. Akármennyit kapunk, a Tóth Nikolett Alapítványnak ajánljuk fel! Ha meggyógyítani nem is tudjuk, megkönnyíthetjük az életét!

- árulja el a legendás műsorvezető.

A kereskedők szíve összeszorul Rózsa Györgyöt hallgatva, de, hogy megveszi-e valaki a Herendi tárgyakat, az kiderül a Kincsvadászok VIP vasárnapi adásából, a Napló után!