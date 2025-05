Újra partnerre lelt, megszólalt a szakítás után Papp Máté Bence: "mindenki azt csinálhatja, amit akar"

Új életet kezdett Tóth Gabi párja Papp Máté Bence, a táncos, miután kivált testvérével alapított táncegyütteséből, most új formációt alapított - számolt be róla a Tv2. A tévéstáb vasárnap elkísérte Papp Máté Bencét és Tóth Gabit a Nagy Duett forgatására, ahol néhány magánéleti kérdésre is válaszoltak a szerelmesek: Például arra, hogy milyen viszonyban van jelenleg a táncos és a testvére, akik anno közösen alapították meg a Fricska táncegyüttest, de végül szakítással végződött a közös munkájuk.

Vasárnap már Tóth Gabi is az új csapat támogatásával lépett fel /Fotó: TV2

Legényes Táncegyüttes néven alapított új formáció Máté, ahol olyan néptáncos tehetségeknek szeretne lehetőséget biztosítani, akik vendégművészként profi színpadon táncolhatnak.

Fantasztikus ezekkel a fiúkkal a színpadon állni, mert mind fantasztikus tehetségek és igazából, van aki régi barátom volt már, és nekem is volt már vágyam, hogy végre velük is egy színpadon lépjünk fel. Úgy érzem, hogy az elmúlt 15 év tapasztalatait sikerül ebben a formációban sikerre vinni

- árulta el Bence a stáb számára a vasárnapi adás előtt. Ezután a riporter megkérte őt, hogy áruljon el részleteket a testvérével és a korábbi együttesével való szakításról. Erre szűkszavúan annyit válaszolt:

A testvéremmel most szerintem tök jó kapcsolatunk van, abban hogy végre mindenki azt csinálhatja, amit akar. Ez a lelki békénknek és szerintem fizikailag is jó tesz, és jobban érezzük így magunkat.

A jelenlegi csapat mindent belead és legyilkolja a szervezetét

Ez az a szakma, amikor az ember eljut arra a szintre, hogy 2 perc alatt legyilkolja magát és a mentőnek kell elvinnie.

- zárta sorait Máté, akinek új táncosai mindent beleadnak a kétszer egyperces "táncidejükbe" és ez az energiadús előadás rendkívül megterheli a testüket. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen táncokat láthattok a csapattól, azt ebben a videóban tudjátok megtekinteni: