„Örömmel jelentem be, hogy…” – Tóth Gabi és Papp Máté Bence fotóval jelentette be az örömhírt a gyerekekről

Most beépítettük a programjaink közé a külön énekórákat is, amiket én fogok tartani azoknak a fiataloknak, akik érzik magukban a tehetséget! Csodás Kalotaszegi és Somogyi táncanyagokkal is készülünk minden 11-21 éves fiatalnak várunk benneteket szeretettel! Tábor időpontja: Július 6-11-ig.