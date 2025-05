„Nagyon fog hiányozni”: Nagy Feró már készíti magát a szomorú búcsúra

Most már szépen fejlődik Rudi, lábra áll, ha kiveszem a madárházából, akkor pedig mindig belekapaszkodik az ujjaimba. Fel szoktam venni az ölembe és látom, hogy most már próbálgatja a szárnyait. Úgy szoktam tanítgatni repülni, hogy körülbelül fél méter magasról adok neki egy kis kezdőlökést. De már látszik, hogy szépen fejlődik és nemsokára lehet, hogy itt is fog hagyni. Azért remélem, jó haverságban maradunk, mikor már elrepül külön utakra, mert bevallom, hozzánőtt a szívemhez. Szóval ha elrepül, nagyon fog hiányozni, az biztos