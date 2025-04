Nagy Feró: „Aki nem kortyol bele az üvegbe, az nem normális”

Jelenleg is meg vagyok fázva, de szerintem a legjobb gyógymód a pálinka és a fokhagyma, ugyanis nem véletlen, hogy az őseink is ezt használták. Szerintem ezek sokkal jobbak, mint bármilyen gyógyszer. Én már a nagyszüleimtől lestem el azt, hogy reggelente megittak egy kis szíverősítőt, viszont aztán egész nap nem ittak semmit, ilyet én is szoktam csinálni. Illetve van olyan, hogyha összegyűlik a baráti társaság, akkor megiszunk néhány pohárkával és közben egy jót beszélgetünk, akkor mi vagyunk a legokosabbak, valamint gondolatban megváltjuk a világot