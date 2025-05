Megtörte a csendet Mikes Anna: szívmelengető beismerést tett, a gyerekekről van szó

Hosszú ideje nem jelentkezett a közösségi oldalán Mikes Anna. A gyönyörű táncosnő élete, persze, mostanság minden volt, csak nem eseménytelen. Párjával, Krausz Gábor sztárséffel még a Dancing with the Stars negyedik évadában találtak egymásra: előbb a táncparketten, majd azon túl is, ami persze a közönség figyelmét sem kerülte el. Nem sokkal azután, hogy megnyerték a TV2 táncos showműsorát, már nem is látták értelmét tagadni a nyilvánvalót, és nyíltan felvállalták a kapcsolatukat. A szerelmespár azóta is boldogan él együtt, mi több, nemrégiben az eljegyzésre is sor került, a mesés Maldív-szigeteken. Mindeközben telnek a dolgos hétköznapok, így például Anna továbbra is nagy örömmel és lelkesedéssel oktatja táncra fiatal tanítványait.

Mikes Anna és Krausz Gábor néhány hónapja eljegyezte egymást / Fotó: Instagram

Nagyon sűrűek a mindennapok és sok a munka. Tanítás, évzáró gála, versenyek és tánctáborok szervezése… De ezek a mosolyok mindig elfeledtetik a fáradtságomat!

- írta meg a minap Anna Instagramon, néhány fotó társaságában, amelyeken a tanítványai, illetve, azok szülei veszik őt körbe. A kommentszekcióban a rajongók nem győztek örvendezni, amiért végre ismét hírt kaptak a kedvenc táncosnőjükről.

Vártam már, nagyon hiányoztok!

- írta az egyikük.

Nagyon hiányoztatok, örülök, hogy néha tesztek ki képeket

- helyeselt egy másik követő is.

Kedves Anna! Teljesen érthető, hogy most kevesebb időd van, de azért már hiányoztál! A szülőknek öröm látni, hogy milyen szépen fejlődnek a gyermekeik! Te pedig tanárként a legnagyobb elismerést érdemled, nem csoda, hogy imádnak a tanítványaid! (MI IS) Minden jóérzésű embernek mosolyt csal az arcára, ha ilyen képeket lát. Kívánom, hogy sok ilyen örömteli napod legyen!

- üzente egy újabb lelkes rajongó.