„Csak egymásnak” - Kiderült, mi Hegyes Berciék intim titka a Nagy Duettben

Hegyes Berci neve eddig a tánchoz volt elválaszthatatlanul köthető, de mostanában úgy tűnik, a zenével is egyre komolyabb szándékai vannak. A Nagy Duett idei évadának egyik legnagyobb meglepetése, hogy a korábban a Dancing with the Stars parkettjén ragyogó Berci mikrofont ragadott – nem is akárki oldalán: szerelmével, Mihályfi Lucával nyűgözik le hétről hétre a nézőket. A versenytáncos a Margitszigeti Színház sajtótájékoztatóján adott lapunknak exkluzív interjút a döntő előtti gondolatairól.

A Nagy Duett 7 évadának egyik kedvenc párja: Hegyes Berci és Mihályfi Luca nemcsak szerelmesek, roppant sikeresek is (Fotó: TV2)

A Nagy Duett előtt Hegyes Berci önbizalommal teli

A pár kapcsolata a táncműsorban bontakozott ki, de most új kihívásban bizonyítanak együtt: a zenében. Bár Berci amatőr énekes, teljesítménye lenyűgöző – a nézők szerint is, hiszen hétről hétre továbbjutnak, legtöbbször adásgyőztesként. A Margitszigeti Színház sajtótájékoztatóján Berci lelkesen beszélt közelgő táncelőadásukról és a Nagy Duett kulisszatitkairól:

„Táncostársaimmal augusztus 14-én lesz a Forever Dance with the Stars előadásunk bemutatója. Az elmúlt évekkel ellentétben most egy versenytáncos tematikára húzzuk fel. Egy történet a versenyről, az életről, a barátságról és a helytállásról, amit a Blackpool Dance Festival inspirált.”– árulta el Hegyes Berci.

De vajon hogyan éli meg, hogy ezúttal nem profi, hanem tanítvány? Őszintén vallott:

A Dancingben nekem kellett nyugtatni Lucát, biztosítani afelől, hogy minden rendben lesz. Most ez fordítva van, én vagyok az amatőr, és nagyon izgulok minden adás előtt. Nagyon szeretnék teljesíteni – de elsősorban nem Luca, hanem magam miatt.

Nem mindig a legjobb hang győz

A Nagy Duett Hegyes Berci szerint komoly kihívás. Megtisztelőnek érzi, hogy a mesterséges intelligencia őket tartja a műsor legnagyobb esélyeseinek.

„Nagyon hízelgő a mesterséges intelligenciától, hogy ezt megelőlegezi nekünk. Nagy ambícióval és tervekkel megyünk neki a versenynek. Ez egy tévéműsor, szóval bármi előfordulhat. Ebben a műsorban nem mindig az győz, akinek a legjobb a hangja, hanem aki a legjobban szórakoztat. Nagyon remélem, hogy a nézőknek tetszik, amit csinálunk – és nem csak az AI-nak.”