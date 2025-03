"Már jól látszik a kis jövevény!" – terhes lenne Mikes Anna?

Januárban érkezett az örömteli hír: megtörtént Mikes Anna és Krausz Gábor eljegyzése, a táncos igent mondott a sztárséfnek, aki a Maldív-szigeteken tette fel a nagy kérdést. Mint köztudott, Krausz Gábor és Mikes Anna még a Dancing with the Stars negyedik évadában kerültek közel egymáshoz: mindenki drukkolt nekik, nem csak azért, hogy megnyerjék a táncos versenyt (amit végül meg is tettek), de hogy egymás felé is nyissanak, hiszen láthatóan tökéletes párt alkottak. Nos, a műsort követően a pár valóban bejelentette: szerelem alakult ki köztük, ami azóta csak még mélyebb lett. Most pedig egyre többen arról pletykálnak Anna egyik videója láttán: ismét szintet léphetett a kapcsolatuk, és a táncosnő könnyen lehet, hogy már terhes.

Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme szintet lépett? Fotó: Havran Zoltán

Mikes Anna anyai örömök elé néz?

Mint arról korábban már írtunk, egyre több rajongónak gyanús, hogy Mikes Anna anyai örömök elé néz: korábban az tűnt fel sokaknak, hogy egy posztban, ahol az új autóját mutatta be, anyucinak hívta magát, most pedig egy videója láttán találgatják azt: az első képsorokon bizony úgy tűnik, mintha gömbölyödne a pocak!

Tényleg látszik a babóca! Gyönyörű vagy, Anna!

– írta valaki.

"Már jól látszik a kis jövevény" – jegyezte meg egy másik kommentelő.

Hamarosan bejelentés várható? Ki tudja...