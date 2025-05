Met-gála 2025: a legnagyobb show az évben, a legnagyobb sztárok mégse mentek el

Lewis Hamilton volt a egyik társelnök a Met-gála 2025-ön (Fotó: PA / Northfoto)

Kik az idei Met-gála társelnökei?

A Met-gála elnöke 1990 óta Anna Wintour, az amerikai Vogue magazin főszerkesztője. Az idei, 2025-ös Met-gála társelnökei pedig Pharrell Williams zenész és férfi ruhatervező, ASAP Rocky rapper, Lewis Hamilton Forma-1-es autóversenyző, Colman Domingo Oscar-jelölt színész és LeBron James NBA-sztár, aki tiszteletbeli elnökként működik közre. A kosárlabdázó végül nem tudott megjelenni sérülése miatt.

Shakira nem is próbált a dresscode-hoz illően öltözni (Fotó: PA / Northfoto)

A legrosszabbul öltözött sztárok a Met-gála 2025-ön

Az idei stílus alaposan kifogott a sztárokon és stylistjaikon. A szokásos ruhaköltemények helyett idén rengeteg melléfogás is volt. A legrosszabb választásnak azonban talán Dua Lipa és Pamela Anderson szettje bizonyult. De érdemes megemlíteni Shakira szettjét is, aki meg sem próbálta követni az adott témát. Ő egy pink habos ruhában jelent meg a divatvilág egyik legrangosabb eseményén.

Kik voltak az idei meghívottak?

A többi adománygyűjtő eseménnyel ellentétben a Met-gála csak a meghívottaknak szól. A szigorúan őrzött vendéglistát pedig Anna Wintour állítja össze és csak akkor derül fény rá, amikor az esemény elkezdődik.

Kik azok, akik nem jelentek meg az idei Met-gálán

A Met-gálán mindig számos híresség teszi tiszteletét, de mindig akadnak olyanok is, akik inkább kihagyják a divatshow-t. Idén több olyan A-listás sztár is volt, aki nem vett részt a Met-gálán, pedig általában ők keltik a legnagyobb feltűnést minden évben. Ilyen például Blake Lively és Ryan Reynolds, akik legutoljára 2022-ben jelentek meg. De Blake jó barátnője Taylor Swift sem volt ott a nagyszabású eseményen. Csak úgy, mint Jennifer Lopez, Beyonce, Ariana Grande és Lady Gaga sem. De talán az egyik legmeglepőbb, hogy a stílusvilág ikonikus alajkja, Sarah Jessica Parker is kihagyta a divatvilág legrangosabb eseményét.