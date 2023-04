Magyarországra várják LeBron Jamest

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) elmúlt bő két évtizedének legnagyobb sztárja, LeBron James is eljöhet Debrecenbe, ahol júniusban rendezik meg az U19-es férfi kosárlabda-világbajnokságot – írja az Origo.

Debrecenbe jön LeBron James? Fotó: AFP

A Los Angeles Lakers 38 éves kosaras szupersztárjának (az NBA történetében a legtöbb pontot szerző játékosnak) a legidősebb fia, Bronny James is tagja lehet az Egyesült Államok csapatának. Ez esetben pedig a portál szerint szinte biztos, hogy a világ egyik legismertebb sportolója is eljön őt megnézni Debrecenbe.

Az óriási tehetségnek tartott, 18 éves Bronny ott van az U19-es válogatott keretében. Jelenleg a középiskolai bajnokságban játszik, és a szakírók az egyik legígéretesebb fiatal kosárlabdázónak tartják, aki később akár még a legendás apjával is pályára léphet egy NBA-meccsen.

Erre leghamarabb jövőre lesz lehetőség. LeBron mindenesetre nemrég elárulta, nagy álma a fiával játszani a legmagasabb szinten.

– Bárhol is játszik majd Bronny, én is ott leszek. Bármit megtennék azért, hogy egy évig a fiammal játszhassak. Ekkor már nem a pénzről lesz szó – nyilatkozta tavaly a The Athleticnek.

Jamesnek három gyereke született gimnáziumi szerelmétől, Savannah Brinsontól: Bronny 2004-ben, Bryce 2007-ben, a legkisebb Zhuri pedig 2014-ben született.