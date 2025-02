A minap hozták meg az ítéletet A$AP Rocky ügyében. Az esküdtszék ártatlannak találta a rappert. Az örömhír hallatán pedig Rihanna és férje megígérték, hogy az ügyvédről nevezik majd el harmadik gyermeküket.

Rihanna párja A$AP Rocky ártatlan a bíróság szerint (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Rihanna mindent bevetett a győzelemért

A per január végén kezdődött és három hétig tartott. Az esküdtszék mindösszesen három órát tanácskozott, hogy meghozza az ítéletet. A$AP Rocky, vagyis Rakim Mayers szabadságát megkímélték és felmentették a vádak alól. Rihanna végig párja mellett volt, igyekezett minden tárgyaláson részt venni. Még közös gyerekeiket, RZA Athelston Mayers-t (2) és Riot Rose Mayers-t (1), is elhozta a záróbeszédre. Ezzel is nyomást gyakorolva az esküdtszékre. A felmentés után pedig hálája jelélül még azt is megígérte férjével, hogy a védőügyvéd után nevezik majd el harmadik gyermeküket. Az ítélet után a rapper azt mondta az ügyvédnek:

Figyelj, a következő babánk A$AP Joe. Ezt be fogom tartani.

A$AP Rocky mindent kockára tett

A tárgyalás előestéjén a rapper visszautasította az ügyészség ajánlatát, ami szerint mindössze hat hónap börtönbüntetést, próbaidőt és egyéb feltételeket kellett volna elfogadnia cserébe azért, ha bűnösnek vallja magát. A$AP Rocky azonban kitartott ártatlansága mellett és bevállalta annak lehetőségét, hogy ha bűnösnek találják, akkor közel két évtizedig is hűvösre tehetik. Megérte kitartania, ugyanis a hét nőből és öt férfiből álló esküdtszék ártatlannak ítélte meg és felmentette a vádak alól. Az ügyvéd, Joe Tacopina nagyon meghatónak és különlegesnek érezte az ítélet utáni pillanatokat. A rapper is és Rihanna is könnyekben törve hálálkodott neki.

De mi is volt a vád?

A$AP Rocky-t 2022-es letartóztatása óta szabadlábon védekezhetett. A vád egy 2021.november 6-i lövöldözésen elkövetett két rendbeli félautomata lőfegyverrel való visszaélés, amiért akár 24 év börtönbüntetés is járhatott volna. A vádirat nagy részében a A háromszoros Grammy jelölt zenész végig ártatlannak vallotta magát. Az ügyészek és tanúik azt mondták, hogy a rapper egy korábbi barátjával veszekedett és a dulakodás során A$AP Rocky kétszer rálőtt barátjára A$AP Relli-re. Relli nem sérült meg súlyosan, az egyik lövés súrolta az ujjpercét. A védőügyvéd és jogi csapata azzal védekezett, hogy valójában a fegyver csak kellék volt az egyik forgatásról, a golyók is csak vaktöltények voltak és a rapper pusztán védekezésből sütötte el fegyverét. Az esküdtszéknek ennyi elég is volt, a döntésük szerint A$AP Rocky ártatlan.