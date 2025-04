Lewis Hamilton beintett Leonardo DiCapriónak a súlyos bukás után

A hétszeres F1-es világbajnok Ferrari-pilóta, Lewis Hamilton 2017-ben vált vegánná, azóta az egészségesebb élelmiszerek fogyasztása mellett tört lándzsát.

Szükség van fantasztikus ízű, húsmentes étkekre

– nyilatkozta akkoriban.

Ebből fakadóan 2019-ben Leonardo DiCaprio amerikai filmsztárral közösen indította be vegán ételféleségeket árusító vállalkozását, a Neat Burger-láncolatot, ami viszont azóta kizárólag veszteséget termelt Angliában, és kénytelenek voltak bezárni - írja a The Sun. Sajtóértesülések szerint mostanra 8 millió fontra (3.8 milliárd Ft) nőtt az autóversenyző vesztesége, ezért Hamilton "beintett" társának, DiCaprónak. A sötétzöld angliai éttermeket kivétel nélkül mind bezárják; az utolsó kettőt éppen a napokban. Mi több, egy New York-i is megszűnik, minek következtében összesen 150 Neat Bruger-alkalmazott kerül utcára.

A vállalkozás szóvivője elmondta: "Jelenleg nincs további kommentárunk, csak annyit tudunk megerősíteni, hogy a vállalkozás meghozta azt a nehéz döntést, hogy bezárja az angliai éttermeit."