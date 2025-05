Így néz ki fogyása után Kulcsár Edina: „Szeretnék a férjemnek is tetszeni”

Kulcsár Edina és G.w.M kisfia még csak 9 hónapos, de a sztáranyuka máris visszanyerte alakját, sőt jobb formában van, mint a legutóbbi terhesség előtt. Ez persze annak is betudható, hogy a pár két közös gyermeke, Amara és Dion között kevesebb, mint másfél év van. Így persze még inkább elképesztő, hogy Edinának még az edzésre is van ideje, de mint kiderült, nemcsak ez a fogyás oka.

Kulcsár Edina az Oclean eseményén beszélt a fogápolás fontosságáról

(Fotó: Gábor Zoltán)

Kulcsár Edina terhessége alatt is nagyon aktív volt, hiszen előző házasságából is van két gyermeke, így akkor már hármukat nevelte. Emellett G.w.M Nagy Melanieval közös gyerekei is sok időt töltenek az édesapjukkal. A kis Dion születése óta pedig Edina még ennél is kevesebbet pihen, hiszen egy hatgyermekes mozaikcsaládban mindig van teendő, ami mellett nem könnyű a sportra is figyelni.

Nyilván szeretnék a férjemnek is tetszeni, szóval igyekszem fitten tartani magam. Már jó néhány hónapja külön edzeni is elkezdtem emiatt, gyakorlatilag azóta, hogy az utolsó szülésem után engedély kaptam erre. De azt hozzá kell tennem, hogy otthoni edzéseket végzek, amiket a gyerekek mellett is kényelmesen meg tudok tenni

– mesélte lapunknak az Oclean eseményén.

Szinte nyoma sincs annak, hogy Kulcsár Edina négy gyereknek adott életet

(Fotó: Gábor Zoltán)

Kulcsár Edina sok beszólást kapott a külsejére

A sztáranyukát rengeteget bántották már az évek során a külseje miatt, de ő igyekezett ezekre ügyet sem vetni. Egykori szépségkirálynőként természetesen sokan még inkább jogosnak érezték, hogy belekössenek a szülés utáni külsejébe, de őt ez sem tántorította el attól, hogy megossza az életmódváltását és az edzéseit. Most pedig elmondhatjuk, hogy remekül halad a fogyással, és szuper formában van, bár sokan még ebben is találnak kivetni valót és úgy sejtik, valójában nem az edzéseknek köszönhető a változás. Most ki is derült a titok, de nem az, amire rosszakarói számítottak.

Sokan azt gondolják, hogy a négy gyerek hátrány abban, hogy odafigyeljek magamra, de azt gondolom, hogy nekem pont ez a titkom, hogy mellettük folyamatosan pörgök, és nem igazán van időm pihenni

– árulta el a sztáranyuka.