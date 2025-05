Kulcsár Edinát betámadták, hogy nem jó szülő – „Ha valaki lenéz engem...”

Az egykori szépségkirálynő négy gyermek édesanyja: Medox és Nina Szabó András Csutitól született, míg Amarának és Dionnak a népszerű rapper, G.w.M az édesapja. Amara nemrég ünnepelte második születésnapját, amelynek alkalmából a négygyermekes anyuka megható posztban köszöntötte kislányát. Kulcsár Edina most arról mesélt követőinek, hogy bírja a sok-sok teendőt.

Kulcsár Edina G.w.M-el közösen igyekeznek a lehető legjobb módon felnevelni gyermekeiket Fotó: Szabolcs László

A szépségkirálynő úszik a teendőkben

„Rengeteg dolgunk, munkánk van, de már önmagában a sok gyerkőc körüli teendő igen sok. Szóval nem unatkozunk, ami néha nehezebb napokkal is jár, de ameddig boldog arcokat látok magam körül, addig nincs okom panaszra” – írta közösségi oldalán Kulcsár Edina, aki bevallotta, hogy náluk néha 6 gyerek is szokott lenni – ugyanis G.w.M-nek van kettő nagyobb gyermeke is – így nem egyszerű számára a gyereknevelés. Az egykori szépségkirálynő korábban egy podcastben bevallotta: a sok teendő miatt folyamatos stresszben éli az életét. Most egy követő megkérdezte tőle, hogy van ideje mindenre, amire így válaszolt:

Kulcsár Edina élete négy gyermek édesanyjaként nem egyszerű Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Kulcsár Edina leül játszani gyerekével a káosz közepén

Soha semmire nincs időm, próbálok priorizálni és tüzet oltani. Máshogy nekem se megy, de természetesen van segítség. Hetente egyszer nagytakarítás van nálunk, így azt már könnyebb szinten tartani. Egyébként meg nem szabad rástresszelni! Ne érezd magad rosszul, ha káosz van. Én inkább a gyerekkel játszom sokszor, minthogy a renden stresszeljek. Az én szememet is zavarja a rendetlenség, de a szívemnek jobban esik az együtt töltött idő

– fejtette ki véleményét G.w.M felesége, aki nem stresszel azon, ha rendetlenség van otthon.

„Biztos vagyok abban, hogy minden szülőnek nehéz”

A négygyermekes édesanya továbbá azt is elárulta, hogy legkisebb gyermeke, Dion még sajnos nem alussza át az éjszakát. Illetve elmondta, hogy kétéves kislánya egy fontos fordulóponthoz érkezett: „Amara nagyjából 1-2 két hete alszik külön szobában és 3 napja nem kelt fel. És remélem így is marad, mert 2 gyerekhez ide-oda rohangálni eléggé fárasztó” – írta Edina, akinek megnyilatkozása a Reditten is elterjedt, ahol a kommentelők szerint nagy baj az, ha egy gyermek három napja nem kelt már fel. Nyilván az egykori szépségkirálynő ezt máshogyan értette, de a kanapéhuszárok szerint az üzletasszony nem egy jó szülő. Kulcsár Edina Instagram-történetében válaszolt az őt ért folyamatos támadásokra.

Ha valaki lenéz engem, az csak az illetőről árul el sokat. Engem arra tanítottak, hogy mindenki egyenértékű. Szerintem ahol társadalmi elvárások vannak, az már régen rossz! Biztos vagyok abban, hogy minden szülőnek nehéz, hiszen mindenki a világ legjobb apukája/anyukája akar lenni, de a gyereknek nem társadalmi elvárások kellenek. Nekik egy boldog, önfeledt, magabiztos szülő kell, aki nem foglalkozik a negatív dolgokkal

– fejtette ki véleményét az anyuka arról, hogy őt nem érdeklik a rosszindulatú visszajelzések.