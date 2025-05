Kóbor Léna merész klipje után jön a következő: „Kicsit odapörkölünk!”

Kóbor Léna berobbant a popiparba. Kóbor János lánya múlt héten debütált szólóénekesnőként, mikor is megjelent vagány, csajos klipje: a Pose. Bár Léna tehetségét senki sem vitatta, sokak szerint elvitte a show-t a látványos képi világ, amin a tinédzser lány igencsak lenge ruhában riszál két táncoslányával. A vagány lány nem hagyta szó nélkül az őt ért kritikákat.

Kóbor Léna első klipjének látványvilága igencsak dögösre sikerült (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Kóbor Léna Pose című száma után új klipet forgat: „Kicsit odapörkölünk!”

„Egy hét alatt 55 ezer néző Youtube-on! Azt mondjátok? Legelső videóklipem, a Pose. Eszméletlen, nem számítottam erre!” – jelentkezett be lelkesen a közösségi oldalán. „Pedig eléggé beszóltak, hogy melltartóban táncolok benne, de nem baj! Kaptam én zöldet, kéket, negatívat, pozitívat, mindent. De hát ez a lényeg. Nem mindenkinek tetszhet minden. De én képviselem a stílusomat, remélem tetszik nektek” – fejtette ki véleményét a tinilány, majd nagy bejelentést tett:

És elmondom: ha elérjük a százezret a Youtube-on akkor egy újabb dalt ki fogok adni! Ugyanolyan videoklippel. Kicsit visszaszólunk, kicsit csipkelődünk azt mondom. Alfival gondolkodtunk, hogy milyen dalt írjunk, és arra jutottunk, hogy kicsit odapörkölünk!

– ígérte, utalva Hadas Alfrédra, a Sztárban sztár leszek! Korábbi évadának felfedezettjére, aki producere, rendezője volt Kóbor Léna első dalának és klipjének.

Kóbor János lánya élvezi a reflektorfényt: készül is a következő klip (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Önazonos szeretne maradni

A klippremier napján pedig a Borsnak ezt mondta:

„Hadas Alfréddal csináltuk együtt ezt a dalt, együtt álmodtuk meg a koncepciót hozzá, a forgatáson is fontos szerepet tölt be. Több mint egy éve kezdtük a közös munkát, mondhatni, ő a producerem, aki segít beindítani a karrieremet. Több dalt is írtunk már, főként nyári slágerek, amiket szép sorban fogunk megjeleníteni 2025-ben. De legelőször is, mindenképp olyan dalt szeretnék megmutatni, ami tényleg az én stílusom, amiben meg tudom villantani a táncos énemet is. Magyarul és angolul is énekelek benne. Tényleg mindent belerakok, ami én vagyok” – mondta, majd hozzátette: