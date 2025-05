Szívszorító vallomást tett Kóbor Léna, legendás édesapja nem támogatta énekesi karrierjét

Bennem volt nyilván, hogy vajon mit szól hozzá! De ez érdekes, mert ő nem támogatta ezt, hogy én is ezen a pályán induljak el. De azért, mert nagyon féltett. Nem azért, mert nem hitt bennem, vagy nem gondolt, hogy ez bennem van. Hanem mindig is mondta, hogy ok, hogy kívülről mindenki azt látja, hogy ez a pálya csillogás, siker, de belülről mindenkinek meg kell küzdenie, meg ott a rengeteg negatív komment, meg kritika, szóval féltett! De úgy gondolom, most, hogy látja, tényleg jó úton vagyok, meg jó irányban haladunk, így szerintem büszke lenne.