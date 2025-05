Csodát tett a Kincsvadászok szakértője, italért nyúl A Nagy Duett győztese

Ezen a héten ezek az izgalmas sztárhírek tartották lázban leginkább a Bors olvasóit: A Kincsvadászok szakértői egy igazi jó cselekedetet hajtottak végre, amiben még a rajongók is segítettek. A TV2 sikerműsorának, A Nagy Duett győztes párosa elárulta, mit fog tenni a végső győzelem után, azonban erre a válaszra nem számított senki.

A Kincsvadászok kereskedője, Fertőszögi Péter egy csodálatos dolgot vitt véghez (Fotó: TV2)

Csodát tett a Kincsvadászok kereskedője

Pár nappal ezelőtt a TV2 műtárgy-kereskedő show-jában egy csodálatos felújított rokokó ülőgarnitúrát hozott az egyik eladó, akinek tárgya felett nem sikerült megegyezni a szakembereknek. A Kincsvadászok szakértői akkor szomorodtak el csak igazán, mikor megtudták, a tulajdonos a meseszép bútor árából szerette volna akadálymentesíteni a lakását, hogy beteg gyermeke számára élhetőbbé varázsolja. Fertőszögi Péter a sikertelen licitharc után ígéretet tett arra, hogy a BÁV egy közelgő aukcióján megpróbálja méltó áron értékesíteni az egy kanapéból és két székből álló garnitúrát. A műsor kereskedője közösségi oldalán egy posztban tájékoztatta követőit arról, hogy mégsem várnak a következő aukcióig és a bútorokat kitették a BÁV ART belvárosi galériájának kirakatába. Alig egy nappal a poszt után érkezett is a következő hír: eladták a garnitúrát és a befolyt összeg egészét át is utalják az eladónak, aki így elvégezheti a felújítást. Fertőszögi Péter oldalára pedig azóta is érkeznek a köszönetnyilvánító üzenetek.

A Nagy Duett nyertese ittasan fogja visszanézni a produkciókat?

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence lettek az év legszórakoztatóbb sztárjai, aminek természetesen nagyon örülnek, de egyben váratlanul is érte őket. A Nagy Duett győztesei a Borsnak elárulták, mik a terveik a következő hetekben. Az aranyérmes páros javarészt pihenéssel fogja tölteni a műsor utáni időszakot, azonban Brasch Bence tett egy meglepő kijelentést:

Én vissza fogom nézegetni a produkciókat is szerintem, majd ilyen lőre delíriumos pillanataimban

– viccelődött partnerével az énekes.

Dr. Katona Szandra gyermeke helyzetéről vallott

A Kincsvadászok galériatulajdonosa ritkán enged betekintést a magánéletébe, azonban a héten a hot! magazinnak kivételt tett és elárulta, hogy munkája mellett fia, Marci és férje számára a legfontosabbak. „A mi szemléletmódunk arról szól, hogy mindenért meg kell dolgozni, és ezt szeretnénk Marcival is megértetni. Azt tanítjuk neki, hogy a dolgoknak van ára és értéke” – vélekedett kisfiáról Dr. Katona Szandra, aki férjével való kapcsolatáról is mesélt: