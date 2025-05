Furcsa kijelentés: A Nagy Duett nyertese ittasan fogja visszanézni a produkciókat?

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna lettek A Nagy Duett 2025-ös évadának nyertesei, ami elmondásuk szerint eléggé váratlanul érte őket. Ez persze semmit sem csorbít az örömükön, hiszen rengeteg megpróbáltatással kellett szembenézniük, hogy ide eljuthassanak. Az énekes az elődöntő és a döntő napján is színházban játszott, ami miatt kérdéses volt, hogy egyáltalán befut-e az adásra. Végül persze sikerült neki, nem is akárhogy, ahogyan azt a végeredmény is igazolja. Most elárulta, mik a tervei a következő hetekben.

A Nagy Duett 7. évadának győztesei Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence lettek (Fotó: Bánkúti Sándor)

Brasch Bence Lékai-Kiss Ramóna biztatásának is köszönheti az energiáját, hiszen A Nagy Duett döntője előtt attól tartott, hogy a történelem megismétli önmagát.

Nekem volt egy olyan élményem tavaly, hogy a belemet kimelóztam a HELL Boxgálára, talán túlságosan is, és a döntő azért ment el, mert egyszerűen kifulladtam, és attól féltem, hogy A Nagy Duett döntőjében is ez fog történni. Tartottam tőle, hogy elfogy a szuflám, és nem tudok úgy teljesíteni, illetve Rami mellett úgy állni, ahogy szeretnék, de örülök, hogy ennek az ellenkezője bizonyosodott be. Szóval nekem ez egy nagyon maradandó és hasznos élmény volt

– vallotta be őszintén a sztárapuka.

„Kicsit úgy érzem, hogy úgy működtünk Bencével, mint egy fésű. Ha egyikünk energia vagy hit szempontjából egy kicsit lejjebb volt, akkor a másik emelte őt. Bence most a döntő előtt is nagyon sok helyen volt, így amikor ideért, próbáltam neki adni azt a plusz energiát, hogy igenis megcsináljuk, és tényleg azt éreztem, hogy bármire képesek vagyunk” – fűzte hozzá Rami.

A Nagy Duett nyerteseinél most a pihenésé a főszerep

Brasch Bence kisfia a műsor első adása után született meg, így érthető, hogy a verseny végével ő kapja majd a legtöbb figyelmet, de Lékai-Kiss Ramóna családja sem lesz mellőzve.

„Én most többet leszek a kisfiammal, illetve aludni fogok reggelente tovább” – jelentette ki röviden az énekes.

Igen, ezzel egyet értek, nálam is a pihenés lesz az első. Ha nem is azt mondom, hogy csak otthon leszek, de maximum sétálok egyet. A feltöltődés után pedig folytatódik az élet, bár eddig sem állt meg, hiszen folyamatosan helytálltunk mindketten a többi munkahelyünkön is

– egészítette ki partnere szavait a színésznő.