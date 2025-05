Dr. Katona Szandra gyermeke helyzetéről vallott: "tudásban és anyagiakban is előnyösebb pozícióban van"

A Kincsvadászok csinos kereskedője, dr Katona Szandra nemcsak a galériák világában arat sikert – a férjével közösen –, de a magánéletében is példaértékűen helyt áll. Számára az egyik legfontosabb feladat az, hogy a fiuk, Marci olyan nevelést kapjon, amelyben megtanulja tisztelni az emberi értékeket és megbecsülni azt a világot, amelyben él.

Dr. Katona Szandra: A fiunknak azt tanítjuk, hogy a dolgoknak van ára és értéke (Fotó: TV2 / hot! magazin)

„Marci nagyon jó tanuló, különösen a matekban jeleskedik. Emellett elképesztő a kézügyessége is; ezt az apjától örökölte. Úgy gondoljuk, hogy még ha nem is azzal foglalkozik majd, amivel mi, jó, ha tisztában van például a restaurálás alapjaival. Emellett fontosnak érezzük, hogy már most lássa, milyen csapatmunkában dolgozni” – kezdte a hot! magazinnak Szandra.

„A mi szemléletmódunk arról szól, hogy mindenért meg kell dolgozni, és ezt szeretnénk Marcival is megértetni.”

Dr Katona Szandra galéria munkáit a férjével együtt végzi - Fotó: TV2 / hot! magazin

Tudás és felelősség – Dr. Katona Szandra tapasztalatai a családi értékekről

Dr Katona Szandra fia tizennégy éves és imád múzeumokba járni – minden érdekli, ami a világról szól, legyen szó történelemről, művészetről vagy tudományról. Emellett otthon is kiveszi a részét a feladatokból: szívesen segít a szüleinek a házimunkában is.

„Most, hogy már ennyi idős, rendszeresen segít nekünk, például lenyírja a füvet” – mesélte az édesanya.

„A férjemmel egyszerű vidéki emberek vagyunk; pontosan tudjuk, honnan indultunk, azt viszont sosem gondoltuk, hogy valaha ilyen szintre eljutunk. Hálásak vagyunk az életnek, és próbáljuk ezt a hozzáállást a fiunknak is átadni. Ő már egészen más helyzetből indul – tudásban és anyagiakban is előnyösebb pozícióban van –, de nem szeretném, ha azt hinné, hogy ez magától értetődő. Amikor például nagyon szeretett volna egy menő, de drága cipőt, az apja azt mondta, hogy csak akkor vesszük meg, ha a felét kifizeti a zsebpénzéből. Nagyon örült, amikor sikerült összehoznia azt a pénzt, és így jobban is érzi, mit jelent valamit igazán megbecsülni. De nemcsak az anyagiakkal kapcsolatban tanítjuk erre, hanem az élet minden területén.”

Dr Katona Szandra imádja a műtárgyakat - Fotó: TV2

Őszinteség és alkalmazkodás – Dr Katona Szandra férje a beszerzésekben jeleskedik

Mivel dr. Katona Szandra a galériát közösen vezeti férjével, gyakorlatilag a nap huszonnégy órájában együtt vannak. Bár ez sok párkapcsolatban kihívást jelenthet, náluk már hosszú évek óta gördülékenyen és harmonikusan működik ez a felállás.