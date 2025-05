Kitálalt Katalin hercegné testvére: "Azért teszem, mert szeretlek"

Már lassan négy hónap telt el azóta, mióta Katalin hercegné bejelentette, hogy remisszióba került. A tavalyi évben kemoterápiás kezelések során áteső, rákos hercegné egészségéért a fél világ aggódott, azonban a családtagjai és a kiváló orvosai támogatásával sikerült tünetmentessé válnia. A nyilvánosság előtt azonban kevés szó esett arról, hogy nemcsak a királyi család tagjai támogatták végig testileg és lelkileg is Katalin felépülését, hanem a Middleton család is, köztük a hercegné szülei, és testvérei. Közülük most James Middleton - Katalin legfiatalabb testvére - először beszélt a médiának arról, hogy családként hogyan élték át ezt a krízishelyzetet.

James Middleton az elmúlt egy évben végig a színfalak mögött támogatta a nővérét az egészségügyi harcában Fotó: AFP

James a People számára árulta el, hogy bár nem szokták világgá kürtölni, de napi kapcsolatban állnak egymással Katalinnal és a lánytestvérükkel Pippával is, és annak ellenére, hogy a Midldetonok nem rajonganak a reflektorfényekért, egész életükben elkísérik egymást és támogatják egymást.

Azt hiszem ez a kommunikációról szól, arról, hogy elmondjuk egymásnak, ha fáj valami és segítséget nyújtsunk egymásnak, ha kell. Katalin diagnózisa rendkívül nehéz időszakot hozott a családunknak. Ott az volt a helyzet, hogy nagyon fontos ott lennünk egymás mellett, de nem rajtunk múlik, hogy mi fog történni. Nem a mi feltételeink fognak dönteni arról, hogy meggyógyul-e vagy nem. Ilyenkor van igazán szükség arra, hogy feltétel nélkül szeressük egymást. Nem azért támogatlak, mert elvárok valamit cserébe, hanem azért mert szeretlek!

- nyilatkozta a legfiatalabb testvér a lapnak. James arról is beszámolt, hogy családként meg kellett tanulniuk feldolgozni a helyzetet, és megérteniük, hogy mi miért történik. Ezután pedig érkezett a következő kihívás: megtanulniuk, hogy hogyan tudnak a lehető legtöbbet segíteni Katalinnak.

Kiderült, hogy nem akkor segítesz a legtöbbet valakinek, ha flancos módon megajándékozod, vagy szép szavakat küldesz neki, hanem akkor, ha általánosságban jelen vagy mellette bármikor, amikor szükség van rád

- tette hozzá a vállalkozó. További érdekesség az egészségügyi krízissel kapcsolatban, hogy évekkel korábban 2017-ben fordított helyzet állt elő, ugyanis James depresszióval és gyógyszerproblémákkal küzdött, ami miatt terápiákra szorult, és akkor a két nővére is ő mellette állt kérdés nélkül, ezért számára evidens volt, hogy ezt visszaakarja adni, amikor kell.

Elismerés illető a nővéreimet, és a sógoromat (Vilmos herceg szerk.), mert akkoriban a Heads Together szervezetet támogatták, ami segített nekem is leszokni a gyógyszerekről

- zárta sorait James.