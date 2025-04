Ritkán látott családtagról osztott meg képet Katalin hercegné

A walesi herceg és hercegné egy ritkán látott családtagról, Orláról, a kutyájukról osztottak meg egy eddig soha nem látott fényképet, egy szívet melengető üzenettel. A királyi páros a közösségi médián tette közzé a képet, hogy megünnepeljék az állatok világnapját.

Vilmos és Katalin négylábú kedvencüket már a kezdetekről fogva teljes értékű családtagként kezelte. (Képünk illusztráció) Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

Ma ünnepeljük azokat az állatokat, akik annyi örömet, társaságot és szeretetet hoznak az életünkbe.

Orla, a cocker spániel, Vilmos, Katalin és gyermekeik házikedvence, akit a hercegnő bátyja, James Middleton ajándékozott nekik.

A kutya ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, de a hercegné tavaly szeptemberben egy személyes videóban is megmutatta őt, amelyben a kemoterápiás kezelése végén való felépülését ünnepelte. Orla egyszer egy póló mérkőzésre is elkísérte őket, és a hercegnő születésnapi portréján is szerepelt, amikor Sarolta hercegnő hét éves lett.

Tavaly Vilmos egy interjú során elárulta, hogy Orla gyakran velük alszik az ágyban. A herceg ezt akkor osztotta meg a nyilvánossággal, amikor egy látogatás során egy kutyát simogatott Duchy Collegeban, Cornwallban. Louise Harland, aki kutyájával Jackkel jelen volt a látogatáson elárulta, hogy a királyi páros imádta kutyáját.

Teljesen odáig volt a kutyámért, megkérdezte, hogy milyen fajtájú, mert még nem találkozott ilyennel. Ő egy Cockerjack, egy egyedi kombináció.

Orla a walesi páros második házikedvence, mivel korábban volt egy másik cocker spánieljük, Lupo, aki sajnos 2020-ban elhunyt.

Természetes a királyi családból nem csak Katalinék ünnepelték meg ezt a különleges napot. Sára yorki hercegné szintén megosztott egy képet, amin a néhai Erzsébet királynő két kutyája, Sandy és Muicko volt látható - írta a Mirror.