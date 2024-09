Szívükhöz kapnak a rajongók: bátyja nyilatkozott Katalin hercegné állapotáról

Új könyvének reklámkörútján James Middleton húgáról is nyilatkozott. Katalin hercegné küzdelméről a rákkal egyre többet tudhatuk meg - írja a Life.

Katalin hercegné sokkal jobban van

Katalin hercegné szeptember 22-én jelent meg először a nyilvánosság előtt, mióta bejelentette, hogy befejezte a kemoterápiáját. A 42 éves walesi hercegnőt férjével, Vilmos herceggel és a brit királyi család többi tagjával együtt látták a skóciai Balmoral kastély közelében lévő Crathie Kirkben tartott istentiszteleten vasárnap. A minap bátyja, James Middeton új könyvének a Meet Ellának - amely arról szól, hogy szeretett kutyája hogyan mentette meg az életét, amikor depressziós és öngyilkos volt - a bemutatóján testvére rákkal való küzdelméról is beszélt.

Katalin hercegné testvére, James szűkszavúan nyilatkozott

James Middleton az USA Todaynek röviden fogalmazott húga egészségi állapotáról. „Jól van” - mondta és hozzátette, Katalin minden segítséget megkap most, a kemoterápia után is, amire csak szüksége van. „De nem az én dolgom, hogy a nevében nyilatkozzak” - fogalmazott és hangsúlyozta, időbe telik, amíg Katalin és a család feldolgozza a történteket.

Orla sokat segített a gyógyulásban

James azt is elárulta, ahogyan neki is, Katalin hercegnének is sokat segített a Orla, a cocker spániel. A kutya a hercegné öccsének az első almából származik, és évekkel ezelőtt ő ajándékozta nővére családjának.

Szeptember 9-én tette közzé Katalin azt a megható videót, amiben bejelentette, hogy befejezte a kemoterápiás kezelést.

„Az elmúlt kilenc hónap hihetetlenül nehéz volt a családunk számára. Az élet, amit éltél, egy pillanat alatt megváltozhat, és meg kellett találnunk a módját, hogy eligazodjunk a viharos vizeken és az ismeretlen úton. A rák által kijelölt út mindenki számára összetett, ijesztő és kiszámíthatatlan, különösen a hozzád legközelebb állók számára... Ez az időszak mindenekelőtt arra emlékeztett Vilmos és engem, hogy elgondolkodjunk, és hálásak legyünk az élet egyszerű, mégis fontos dolgaiért, amelyeket oly sokan közülünk gyakran természetesnek vesznek: az egyszerű szeretetért és azért, hogy szeretnek” - mondta.