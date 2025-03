Justin Bieber dühkitörésekkel küzd, és ezért utálja magát

A fiatal énekes minden hétre tartogat valamit rajongóinak. Előző héten Justin Bieber beismerte, hogy bajban van, most pedig titokzatos képeket tett közzé magáról Instagramon a hétvégén. Az egyik kép aláírásnál pedig beismerte, hogy dühkitörései vannak és ezen szeretne változtatni.

Justin Bieber dühkitörésekkel küzd (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Hailey Bieber férje nagyon aktívan töltötte a hétvégét a közösségi oldalán. Egy sor rejtélyes képet és videót töltött fel mindenféléről. Leginkább madarakról és magáról rakott ki képet, illetve a bandáról, ahogy zenélnek. A képaláírásoknál pedig ismét megnyílt a rajongóknak. Az egyik képe alatti szövegben beismerte, hogy dühkitörései vannak és ezen szeretne változtatni, hogy ne reagáljon túl mindent:

Dühkitöréseim vannak, de fel szeretnék nőni és nem túlreagálni mindent.

Egy másik bejegyzésben később egy videót tett közzé, amint épp zenél a bandával. Ott szintén tett egy beismerő vallomást:

Azt hiszem, néha utálom magam, amikor úgy érzem elkezdek hiteltelenné válni. Aztán emlékszem, hogy mindannyiunkkal elhitetik, hogy nem vagyunk elegek, de én mindig utálom, amikor azért változtatok magamon, hogy másoknak kedvezzek.

Nem ezek az első különös képek, videók Justin Bieber oldalán

Justin Bieber mostanában sokszor nyílik meg az Instagram oldalán. De olyan is van, amikor inkább polgárpukkasztó képeket, videókat tesz közzé magáról. Ilyenek voltak legutóbb, amikor félmeztelenül énekelt egy repülőgép belsejében arról, hogy mennyire van betépve vagy amikor egy motorbiciklin ülve szív valamit. A mostani képek azonban inkább annak a következményei, hogy előző héten beismerte, bajban van. A rajongók jó pár hónapja aggódnak a fiatal énekesért, éppen ezért most a különös képek, videók alá túlnyomó többségben pozitív visszajelzések érkeztek. Ezzel is próbálják biztatni az énekest, ugyanis nagyon úgy érzik, hogy nagy a baj.

Justin Bieber magánéleti gondokkal küzd

Justin Bieber egyértelműen rossz állapotban van. A legtöbb nyilvános eseményen, amin a feleségével jelenik meg, lepukkantan van felöltözve és úgy néz ki, mint aki árnyéka önmagának. Továbbá házassága is romokban van, ami szintén nagyon megviseli őt. Justin Bieber képviselője próbálta megnyugtatni a kedélyeket, de a fiatal énekes nem bír magával és olyan, mintha a közösségi oldalán próbálna meg segítségért kiáltani.