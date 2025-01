Szuperák Barbara és Jolly a kapcsolatukról vallott: "Voltak hullámvölgyek, de örülünk, hogy sosem adtuk fel"

Szuperák Barbara és Jolly, azaz Tarcsi Zoltán immár hat éve alkot egy párt, s csak most érezték, hogy eljött az idő egy közös dalra. De nem csak a karrierjüket tekintve történt változás, az énekesnő elárulta, a párkapcsolatuk most jobb mint valaha...

Szuperák Barbara és Jolly kapcsolata erősebb mint valaha (Fotó: Instagram)

Szuperák Barbara és Jolly: „Úgyis együtt maradunk"

– Úgy érzem, hogy mostanra csiszolódtunk össze igazán. Mondom ezt úgy, hogy hat éve sülve-főve együtt vagyunk – mesélte mosolyogva a Borsnak Szuperák Barbara. – Korábban akár két hétig is tudtunk duzzogni egy-egy vita után, és pont a napokban vettem észre, hogy egy összezördülés után egy órával már túl is tettük magunkat rajta. Most már tényleg ismerjük egymás rezdüléseit, hogy mikor van a másiknak rossz napja, és inkább bele sem megyünk a vitákba, csak ráhagyjuk a másikra. Ehhez hat év kellett – csodálkozott rá az énekesnő.

– Voltak hullámvölgyek, de nagyon örülök, hogy sosem adtuk fel, kitartottunk a szerelem mellett. A köztünk lévő korkülönbség sosem volt probléma, viszont korábban a szerelmem mindig azt mondta, hogy „engem még be kell törni, mert egy csikó vagyok”. Ez persze csak vicc, de tényleg érzem, hogy az évek alatt érettebbé váltam, egyre türelmesebb vagyok.

Rájöttünk, hogy feleslegesek a viták, szeretjük egymást, és úgyis együtt maradunk

– nyugtázta mosolyogva Barbi. Pénteken debütált az énekespár első közös dala, erről is csupa pozitív élményt tudott felidézni.

Megszületett az első közös dal

– A közös dal készítésében is nagy volt az összhang köztünk, egy kicsit azért megvívtuk a harcunkat, hogy milyen hangnemben énekeljünk, ami mindkettőnknek kényelmes, de végül ebben is megtaláltuk az arany középutat. A klipforgatás is nagyon gördülékeny volt, élveztem minden pillanatát. Hihetetlen, de két-három óra alatt meg is voltunk vele. A drágám nagyon aranyos, már gondolkozik a következő dalunkon, úgyhogy nincs megállás – tökélte el.