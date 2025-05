Kimondta a boldogító igent Tarcsi Szilveszter, kiakadt Jolly

Nemrég írta meg a Bors, hogy Jolly teljesen fel van háborodva fia állításain. Tarcsi Szilveszter, a Sztárban sztár énekese ugyanis azt hangoztatta, hogy az édesapja elhanyagolta, erről pedig a nyilvánosság előtt teregette ki a szennyest.

Jolly és fia kapcsolata nem problémamentes

A fiam felnőtt, 23 éves fejjel ilyen butaságot kinyilvánít? Ha ő szeretne az apjával közelebbi kapcsolatot, akkor minden lehetősége meglett volna rá. Hát tudja a telefonszámom! Tudja, hogy hol lakom! Gondolja bárki, hogy ha engem felhívna, akkor azt mondanám, hogy nem akarok vele találkozni? Vettem neki autót, beül az autójába, eljön és megkeres

- mutatott rá Jolly, aki szerint a fiának kellene közelednie felé.

A Borsnak azt is elárulta, hogy meghívást is kapott a fia esküvőjére, azt azonban nem tudni, hogy végül el is ment-e rá.

Tarcsi Szilveszte ugyanis ma kimondta a boldogító igent.

Facebook-posztjából derült ki, hogy összeházasodott szerelmével, és hivatalosan is férj és feleség lettek.

Az esküvői fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni.