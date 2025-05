Jolly fia újabb nyilvános üzenetet küldött apjának: Nem csitul a családi viszály

Tarcsi Zoltán Jolly legidősebb fiáról, Tarcsi Szilveszterről nem sokat beszél, pedig elmondása szerint nem volt rossz a viszonyuk, ám ez a viszály most már teljesen tönkretette. A fiú ezzel szemben teljesen mást állít, ő azt mondja édesapja a zenei karrierjében sem segített, sőt, egyáltalán nem is foglalkozik vele, amit traumaként élt meg. Most ismét üzent édesapjának.

Jolly fia Szilveszter újabb nyilvános posztban üzent az édesapjának, a zenész még nem reagált (Fotó: Bors)

Jolly Facebook oldalán élő adásban beszélt a történtekről, amik ismét nagyon felháborították Szilvesztert, ezért úgy döntött tovább folytatja a nyilvános üzengetést, és újabb posztban reagált az elhangzottakra.

Nem nagyon szerettem volna mélyebben belefolyni az édesapámmal való kapcsolatunkba, mert úgy éreztem mégiscsak az édesapám, és inkább nem járatom le ország-világ előtt azzal, ha mély őszinteséggel beszélek a miatta átélt sérelmeimről

– kezdte Facebook-oldalán Tarcsi Szilveszter, aki egyébként a múlt héten megnősült.

„Ez az én, pontosabban a mi magánéleti problémánk. Mikor felkerestek az újságírók pár nappal ezelőtt, és rákérdeztek, hogy milyen kapcsolatot ápolunk egymással, két dolog fogalmazódott meg a fejemben. Vagy elmondom dióhéjban az igazságot, vagy olyan tévhitek elé állítom az embereket amiknek nincs valóságalapja. Én inkább az igazság mellett döntöttem” – mesélte.

Jolly családja szétzilálódott

Szilveszter elmondása szerint évek óta küzd ezekkel az érzésekkel, amik rengeteg fájdalmat okoztak neki. Szerinte, amit édesapja állít, az mind szemenszedett hazugság.

A mai nap szembesültem olyan valótlan állításokkal, amik számomra is felfoghatatlanok. Én nem gondoltam volna, hogy ő így fog erre reagálni. Bíztam benne hogy ha elolvassa és átgondolja, rá fog jönni arra, hogy milyen fájdalmak halmozódtak fel bennem az elmúlt évek alatt… Úgy gondolom, az igazságot kár volt megcáfolni és olyan dolgokat állítani, amik nem teljesen fedik a valóságot. Az ő szavait idézem: Az igazság úgyis mindig nyerni fog

– írta a sértett 23 éves férfi.