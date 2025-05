Jennifer Lopez jött, látott, tarolt — pedig nem is nyert díjat! Forró csók és érzékeny pillanatok az American Music Awards gálán

Az American Music Awards (AMA) továbbra is a rajongók szavazatai alapján ítéli oda díjait, ezzel tükrözve az előadók aktuális népszerűségét és hatását. Az est valódi zenei ünnep volt, ahol a múlt és a jelen legnagyobb nevei közösen írták a popkultúra újabb fejezetét. Jennifer Lopez az est házigazdájaként és előadóként tért vissza a színpadra és gondoskodott arról, hogy élményekben gazdagon emlékezzünk az estre.

Jennifer Lopez sokak állítása szerint figyelmet szeretet volna nyerni - és ezt meg is kapta (Fotó: Nina Prommer)

Jennifer Lopez vezette a 2025-ös American Music Awards gálát

Jennifer Lopez látványos nyitóelőadásával egy felejthetetlen estét indított útjára, amelyben saját slágere, a Dance Again mellett olyan előadók dalai is felcsendültek, mint Billie Eilish, Kendrick Lamar és Bad Bunny. Az előadás során Lopez egy csillogó, testszínű kezeslábasban jelent meg, és a koreográfia részeként megcsókolt egy férfi és egy női táncost is.

Ez a mozzanat vegyes reakciókat váltott ki a közönségből és a közösségi médiában. Míg egyesek dicsérték az előadás merészségét és látványosságát, mások kritizálták azt, mondván, hogy az 55 éves énekesnő részéről ez figyelemfelkeltő és kínos volt. Tomi Lahren, a Fox News kommentátora például "figyelemért könyörgő" akciónak nevezte a csókot, és nem tartotta azt korhoz illőnek.

A pletykák szerint az előadás egyes elemei, köztük a csókjelenet, volt férje, Ben Affleck felé tett utalásként is értelmezhetők, akivel Lopez 2025 januárjában véglegesítette válását.

Bár az AMA-s 2025-ös gálája összességében vegyes fogadtatásban részesült, Jennifer Lopez fellépése kétségtelenül az est egyik legemlékezetesebb pillanata volt.

Jennifer Lopez MVM Dome színpadán ad koncertet idén júliusban, a koncert nyilvános bejelentését követően pillanatok alatt elfogytak a jegyek az eseményre.

Rod Stewart életműdíjat nyert, ő vehette át a Lifetime Achievement Awardot (Fotó: AFP)

Billie Eilish tarolt

A 2025-ös American Music Awards május 26-án került megrendezésre Las Vegasban, a Fontainebleau szállodában, ahol a zeneipar ünnepe látványos show-val, meglepetésekkel és méltó elismerésekkel köszöntötte a legnagyobb előadókat.

Az este legnagyobb nyertese Billie Eilish lett, aki mind a hét jelölését díjra váltotta, köztük az Év Művésze, az Év Albuma és az Év Dala címeket is elnyerve. A „Hit Me Hard and Soft” című albuma, valamint a „Birds of a Feather” című slágere hozta meg számára a legnagyobb elismeréseket. Eilish európai turnéja miatt nem tudott személyesen jelen lenni, de videóüzenetben köszönte meg rajongóinak a támogatást.