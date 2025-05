Horváth Gréta vallomása: „Egyáltalán nem akartam elválni”

A Farm VIP 2025 majdnem győztese nem tört meg, pedig az élet, bizonyos tekintetben nem hordozta a tenyerén. Első házassága előtt, szinte még kislányként, elképzelte magát feleség és családanya szerepben, de végül egyedül maradt újszülött gyermekével. Horváth Gréta most a Beköltözve Hajdú Péterhez műsor soron következő epizódjában vallott színt. Elárulta, hogy nem csupán a végletekig megviselte mindkét válása, de valójában egyszer sem szerette volna, hogy véget érjen a választott férfival közös útja.

Horváth Gréta, meglepő őszinteséggel mesélt első válásáról (Fotó: YouTube)

Horváth Gréta: „Én egy mocskosul kitartó nő vagyok”

Horváth Gréta azt is elárulta a Frizbi TV csatornáján futó műsor felvételén, hogy sokat, talán túl sokat is küzdött házasságai megmentéséért. „Csak magánélei csalódások értek az életben. Húsz évesen volt egy válásom, ugye a gyermekem édesapjától, aztán a harmincas éveim elején is volt egy válásom. Az az érdekes, hogy én egyszer sem szettem volna elválni. Én egy mocskosul kitartó nő vagyok. A végletekig el tudok menni és mindig a megoldást keresem. Nagyon szerettem volna jó feleség, jó anya lenni. Olyan, aki összetartja a családját, aki behinti az asztalt karácsonykor.

Én ebben fürdőzni akartam, egész életemben. Ezt tőlem elvették, amikor megszületett a gyermekem.

Vagy, így adta az élet…” – fogalmazott a Farm VIP játékosa, aki ma is jóban van első férjével, gyermeke édesapjával.

Horváth Gréta azt érezte, hogy nincs helye férje életében (Fotó: YouTube)

„Lehettem volna megértőbb és járhattam volna kevesebbet a fülére”

„Nikoszra felnéztem és egyébként a mai napig ki tudom mondani, hogy én őt nagyon szeretem, mint embert. Túl fiatal voltam, és szerintem mások voltak az elvárásaim. Ha nézek egy férfit, aki üzletember és eltart több családot, akkor lehettem volna vele türelmesebb és megértőbb az idő tekintetében, amit munkával töltött. Lehettem volna megértőbb és járhattam volna kevesebbet a fülére azért, hogy legyenek közös programjaink és menjünk el nyaralni. A magánéletemben én belőle nem kaptam sokat. Csak az üzletembert, aki nagyon lojális a családi vállalkozáshoz. Valahogy, ebből a képletből kicsit kimaradtam. Nem gondolom, hogy az agyára mentem, de ő sem erre gondolt és nyilván én sem. De én nem szerettem volna elválni, nem tagadom” – jelentette ki határozottan Horváth Gréta, a péntek este 19:00-kor startoló, Beköltözve Hajdú Péterhez felvételén.