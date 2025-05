Házasság első látásra – Juditnak elege lett, elhagyja az országot: "Utálom az embereket, akik itt vannak!"

A TV2 sikerműsorának sztárja nem kis botrányt robbantott ki a napokban. Sőt, valójában nem is egyet. A Házasság első látásra második szériájában ismerté vált Fecső Judit komplett hadjáratot indított a műsor több szereplője, köztük Szolnoki Szabolcs ellen, akit nem csupán azzal vádol, hogy őt átverte, de azzal is, hogy gyakorlatilag az egész élete maga a hazugság. A sminkes ledobta az atomot, most pedig bejelentette, hamarosan külföldre költözik.