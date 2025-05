„Sajnálom, hogy Judit ilyen állapotba került” – Szolnoki Szabolcs reagált Fecső Judit vádjaira

Áll a bál a Házasság első látásra háza táján! Ahogy arról a Bors beszámolt, a második évadból megismert Fecső Judit igencsak durva dolgokkal vádolta meg volt férjét, Szolnoki Szabolcs gyémántkereskedőt.

Házasság első látásra: Szolnoki Szabolcs nem hagyta szó nélkül Fecső Judit kirohanását (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Judit többek között azt állítja, hogy Szabolcs pénzzel tartozik neki, ő pedig mindent meg fog tenni azért, hogy visszaszerezze a 30 ezer forintot, ami neki jár. Mindemellett Judit arra is rátért, hogy Szabi mindenféle hazugságot terjeszt róla, például azt, hogy tőle könyörgött pénzért a mellimplantátuma kicserélésére.

„Amikor kiderült, hogy azonnal műteni kell a mellimplantátumom miatt, eszembe jutott az a gyémánt, amit tőle kaptam. Szerettem volna eladni, hogy fedezzem az operáció költségét, ezért hívtam őt, hogy segítsen, ha már ezekkel kereskedik, elvileg. Nem elég, hogy nem segített, a nagyon beharangozott kőről kiderült, hogy közel sem olyan értékes, mivel laboratóriumi gyémánt. Amikor elvittem a zaciba, ki is röhögtek. Nekem nem büdös a munka, nyolc éve egyedül tartom el magam a kislányommal, de vissza akarom kapni, ami az enyém”

– mondta határozottan megkeresésünkre Fecső Judit, akinek a fülébe jutott, Szabi milyen valótlanságokat terjeszt róla.

Szolnoki Szabolcs reagált Judit vádjaira

A Bors elérte Szolnoki Szabolcsot is, aki először nem is igazán szeretett volna reagálni Fecső Judit kirohanására, mert nem érzi úgy, hogy meg kéne védenie magát vele szemben. Aztán, némi gondolkodás után mégis megfogalmazta a véleményét.

„Nagyon sajnálom, hogy Judit ebbe az állapotba került. Mást nem is szeretnék arra reagálni, hogy tartozom neki. Még a műsor alatt hallottam, hogy többször is megfenyegette egyébként a kutyáját, hogy kiteszi az erdőbe... most azt is nagyon sajnálom, hogy az állat végül eltűnt. Egyben jobbulást is kívánok Juditnak"

– fogalmazott Házasság első látásra Szabolcs aki egy darabig Opitz Barbi menedzsereként vált cikkek főszereplőjévé, még gyűrűt is vett neki, ám szerdán a Tények Pluszban kiderült, hogy elváltak útjaik.