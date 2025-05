"Zokogva keltem" – belebetegedett a drámába a Házasság első látásra Juditja

Nehéz időszakot él át a Házasság első látásra második évadából megismert Fecső Judit, aki a reality-ben még Szolnoki Szabolcs feleségeként próbálta meg megtalálni a hőn áhított boldogságot. Nos, ez nem sikerült, a profi sminkes kapcsolata megromlott a magát Mr. Szabiként definiáló férfivel, aki manapság Opitz Barbi menedzsereként igyekszik fennmaradni a köztudatban.

Fecső Judit kutyája napok óta nincs meg Fotó: TV2

Fecső Juditnak azonban nem Szolnoki Szabolcs okozza most a legnagyobb bosszúságot, hanem egy férfi, aki állítása szerint ellopta a kertjéből imádott kiskutyáját, ami már 10 éve hű társa. Május 3-án lesz egy hete, hogy Szafinak nyoma veszett, és bár Judit mindent megtesz azért, hogy visszaszerezze a mini yorkshire terriert, a kutyus egyelőre nem került elő.

„Szafi, talán egy macskát láthatott meg, ezért mehetett ki a résnyire nyitva hagyott kapun. A szomszédok láttak is egy piros Fordot, amiben egy fekete sapkás fickó ült. Ő állt meg és tette be a kocsiba a kiskutyámat. Nem is értem, mit akar vele, hiszen Szafi már tízéves és alig vannak fogai” – kezdte néhány napja a Metropolnak Fecső Judit, aki az eset óta már számtalan hívást kapott, de még nem járt sikerrel.

„A szombatom azzal telt, hogy folyamatosan kerestem Szafit. Legalább húsz talált kutyát megnéztem, de egyik sem ő volt. Aztán kaptam egy fülest, hogy esetleg Ercsiben lehet, mert ott több család is abból él, hogy kutyákat lop és ad el, vagy éppen pénzért adják vissza a gazdáknak. Sajnos ott sem találtam meg Szafit” – mondta nemrég indulatosan Fecső Judit, akivel mostanában számos drámai dolog történt, egy cicaharc miatt még kórházba is került.

Fecső Judit belebetegedett kutyája eltűnésébe

Házasság első látásra Judit kutyája miatt naponta oszt meg egyszerre aggódó és reménykedő bejegyzéseket a közösségi médiában. Úgy tűnik mostanra, hogy Judit belefáradt az elmúlt napok, hetek történéseibe, ugyanis arról számolt be, hogy napok óta 39,5 fokos láz gyötri, szerdán reggel pedig zokogva ébredt.

"Valami ma történni fog ! Vagy valami jó, vagy valami nagyon rossz! Zokogva keltem… és most nem sajnáltatni akarom magam, csupán ez a valóság. Az biztos, hogy amióta nincs, non-stop lázas vagyok, de ez mar lelki eredetű… 39,5 az alap … mert semmi más bajom amúgy… egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy miért vannak ilyen emberek, akiknek konkrétan ez a hivatásuk, kisállat kereskedők. Ellopják, majd eladják, vagy szaporítják ugye, de hát a Szafikam 10 éves lesz 05.25-én, már alig van pár foga elől. Tegnap ismét beszéltem az állatorvossal, hiába jelentettem be szombaton az eltűnését, valami központi számom, nem lett rögzítve, de most már elméletileg igen" – írta Fecső Judit Instagram-oldalán, hozzátéve: nem kizárt, hogy hamarosan feltűnik Ercsiben, és akkor nem megy haza Szafi nélkül.