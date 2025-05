Soha nem sejtett kapcsolat húzódhat Szolnoki Szabolcs és Berki Krisztián között: „őt nekem köszönheti az ország”

Már réges-régen véget ért a Házasság első látásra második szériája. Az ott köttetett házasságok mind felbontattak, de a szereplők azóta is bőszen szolgáltatják a bulvár botrányokat. Főként Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs vannak a porondon, akik házastársból mára esküdt ellenségekké váltak. A sminkesként dolgozó Juditnak egyébként több egykori szereplővel is hasonló a viszonya, de ez egy másik történet. A TikTokon MR Szabi néven szédítő, önmagát üzletemberként, gyémántkereskedőként aposztrofáló volt férje ugyanis még nála is több okot szolgáltat arra, hogy botrányhősként emlegessük. Erre figyelt fel Hajdú Péter is, aki úgy döntött, meghívja Szolnoki Szabolcsot, hogy költözzön be hozzá egy teljes napra.

Hajdú Péter (is) őszintén meglepődött a Szolnoki Szabolcs jelenségén (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Ő lehet az új Berki Krisztián”

A Házasság első látásra talán legmegosztóbb karakteréről kérdeztük Hajdú Pétert. „Őszinte leszek, nem igazán követtem a műsort, így Szabolcsról ennek kapcsán nem alakultak ki benyomásaim. Vele kapcsolatban az első, amire felkaptam a fejem, az a hír volt, hogy körözik. A kollégáim ajánlották, hogy nézzek kicsit utána, mert szerintük ő lehet az új Berki Krisztián. Mivel őt tulajdonképpen nekem köszönhette az ország, kíváncsi lettem, hogy mennyiben is áll kettejük hasonlósága.”

Innen nézve, volt esély rá, hogy kedvelhetjük egymást, hiszen Krisztiánnal kifejezetten jó volt a viszonyom”

– kezdte a Borsnak Hajdú Péter, aki miközben megpróbált válaszokat találni a Szolnoki Szabolcs körül sokasodó, többnyire kellemetlen kérdésre, levont néhány konzekvenciát is.

Szolnoki Szabolcs dörzsölt figura, de Hajdú Péter nem ette meg a dumáját (Fotó: YouTube)

„Nem sikerült meggyőznie arról, hogy valódi gyémántkereskedő”

Maradjunk annyiban, hogy HEL Szabi, nem tett épp jó benyomást Hajdúra. „Szabolccsal kapcsolatban abban a pillanatban ért az első meglepetés, hogy belépett a Frizbi TV stúdiójába egy bundában. Ki is szaladt a számon az a kérdés, ami eszembe jutott: „Mi ez a maskara?” Ugyanakkor tény, hogy egy botrányhősnek, pont valahogy így kell kinéznie. Egyébként összességében az volt a benyomásom, hogy Szolnoki Szabolcs többet mutat magáról, mint a valóság. Arról például nem sikerült meggyőznie, hogy valódi gyémántkereskedő. Bőven maradtak kétségeim a tekintetben, hogy miből is él, ahogyan a mutatott életszínvonalát sem érzem valóságosnak. Kaptam egyébként válaszokat, de bevallom, nem feltétlenül sikerült megismernem a valódi énjét, amit sikeresen eltüntetett a maga köré szőtt mesével. Furcsa figura, aki tagadhatatlanul, korunk egyik bulvárhőse lett. Annyi biztos, hogy szórakoztató volt az a nap, amit vele töltöttem” – fejtette ki véleményét a

Beköltözve Hajdú Péterhez műsorvezetője.