Botrány a Házasság első látásra álompárja körül: eladó az ingatlan, aminek cselédlakja volt Szabi "luxusvillája"

Az ember csak kapkodja a fejét, mióta a Házasság első látásra korábbi álompárjának csatája elindult az interneten. Bár nem is háború ez, inkább csak amolyan offenzíva, amit Fecső Judit indított Szolnoki Szabolcs ellen, aki állítólag a háta mögött rengeteg valótlanságot állított róla közös ismerősöknek, mi több, 30 ezer forinttal is tartozott neki, amit egyébként éppen pénteken át is utalt egykori neje számlájára. Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy mi is lehet az igazság Szabi anyagi helyzetének tekintetében. Különösen úgy, hogy most arról fecseg az internet jól értesült népe, hogy Szolnoki Szabolcs csupán bérlője volt annak a budai villának, amelybe az esküvő után Fecső Judit beköltözött. Mi több, nem is az egész házba volt szabad bejárása a gyémántkereskedőnek, csupán kertvégi „cselédlakot” használhatta, ami 75 négyzetméter. Ezt az információt maga a sminkesként dolgozó Judit is megerősítette egy posztjában.

A Házasság első látásra szereplője megint kipakolt. Szolnoki Szabolcs gazdag, vagy szélhámos? (Fotó: Bors)

Házasság első látásra Szabolcs „házát” 580 millió forintért kínálják

Utánajártunk a megalapozottnak tűnő pletykának, és rövid keresgélés után meg is találtuk azt a bizonyos eladó luxusingatlant, amire

Házasság első látásra Szabi mindeddig a sajátjaként hivatkozott. Az ingatlanhirdetés szövegében pedig ott szerepel az a bizonyos "cselédlak", amit Fecső Judit említett meg egy azóta törölt posztjában, de ami időközben felkerült egy zárt Facebook-csoportba.

Ezzel a poszttal bukott le a Házasság első látásra gyémántkereskedője (Fotó: Facebook)

No, de lássuk a hirdetést! „Prémium luxusvilla a II. kerületben. Kivételes lehetőség családosok számára, a 2/A kerület TOP ingatlana! Budapest 02/A kerületének csendes, kertvárosi részén, Adyligetben eladó egy lenyűgöző, prémium kivitelezésű, 5 hálószobás luxusvilla, amely ideális otthona lehet egy nagyobb családnak vagy akár befektetési célokra is tökéletes választás. Az ingatlan alapterülete 597 nm, míg a telek mérete 922 nm, így bőséges teret biztosít a kényelmes életvitelhez. Az ingatlan egyedi hangulata miatt több filmforgatás helyszíneként is ismert.

A bentlakó személyzet a külön bejáratú, intim, 75 nm-es, felszerelt, két szobával rendelkező lakrész kényelmét élvezheti

– esik szó a hirdetésben arról a bizonyos, kisebb lakrészről, amit Fecső Judit is említ.