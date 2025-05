Megrontás, zaklatás, drog - rendőrségi ügybe keverednek a magyar sztárok

A héten igencsak nagy port kavart az a balhé, amit a Házasság első látásra második évadából megismert Fecső Judit okozott. A Bors részletesen beszámolt a profi sminkes édesanya ügyéről, amivel kapcsolatban a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos közleményt adott ki.

Házasság első látásra Judit a volt férje házánál jelent meg váratlanul (Fotó: Fecső Judit)

No de mi is történt pontosan? Fecső Juditról május 22-én, csütörtökön kezdett el terjedni az a pletyka, mely szerint aznap hajnalban feltűnt volt férje érdi házánál, nem sokkal később pedig a rendőrök állították elő. Házasság első látásra Judit később egy zavaros élőzés során próbált tiszta vizet önteni abba a bizonyos pohárba.

„Azért költöztem Tükörhegyről Érdre, hogy a gyerek közelebb legyen az apjához, hogy több esélye legyen vele találkozni. És akkor egy tinderes retek megszabja, hogy mikor menjen az apja házába a gyerek. Na, hát ma odamentem, mert megint meghúzták a pontot az i-re, vagyis a k*rva, persze. Hát, képzeljétek el a sztorit! Ez holnap remélem megy címlapra, mert én ma betörtem az ablakaikat, és vállalom. De hogy én lecsukatom ezt a két szerencsétlent, az is biztos. Mondom a helyzetet! A drága gyermekem édesapja milliárdos, oké. Az, hogy hetvenezer forint gyerektartást kapok úgy, hogy a k*rvát kéthavonta viszi Dubajba, az egy dolog. Mehet ki a sajtóba minden, amit mondok!”

- magyarázta idegesen Judit.

Nos, a rendőrség hivatalos levele szerint zaklatás miatt folyik eljárás Fecső Judit ellen, ám nem ő az egyetlen, akinek a közelmúltban meggyűlt a baja a törvénnyel. A Bors összegyűjtötte, kik azok, akik miatt volt bőven munkája az egyenruhásoknak!

Házasság első látásra Szabi egy lány életkora miatt foghatta a fejét

Szolnoki Szabolcs tavaly novemberben került megrontás gyanújába, ezért elfogatóparancsot adott ki ellene a Büntetés-végrehajtás.

Házasság első látásra Szabit megrontás gyanújába keveredett (Fotó: Bors)

Ekkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan miféle ügyről van szó, csak sejteni lehetett, hogy itt komoly bajban is lehet a férfi. Aztán nem sokkal később kiderült, hogy valójában egy közel 13 éves ügyről van szó. Az eset idején Szabolcs 38 éves volt és egy 17 éves lánnyal folytatott szexuális kapcsolatot ellenszolgáltatás fejében. Akkor az ügyben az V. és XIII. Kerületi Ügyészség járt el és jogerősen 900 ezer forintos pénzbírságra ítélték, ami feltehetően nem került időben megfizetésre, s emiatt volt érvényben az elfogatóparancs. No, ez a jelenlegi információk szerint befizetésre került, így lehet az is, hogy a Házasság első látásra Szabija időközben el is tűnt a körözési listáról.