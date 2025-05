Kislányával az oldalán árulta el Amaráról G.w.M: a rajongók sokkot kaptak

G.w.M az ország legnagyobb gengszerrappere. Belevaló, vagány stílusa sokakat lenyűgöz, és ha valaki igazán gengszternek akarja érezni magát, az biztos, hogy a hazai kínálat közül G.w.M nótáit fogja hallgatni. A kőkemény macsó külső mögött azonban egy érzelmes szív rejlik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 28 éves kora ellenére az élete meglehetősen családközpontú, és a mikrofont gyakran a hajgumira és a rózsaszín ruhás babákra cserélni. Mert bár a legtöbb húszas éveiben járó zenész a csajozási időszakát éli, G.w.M nem ilyen: neki felesége van és négy gyermeke, akikért ráadásul mindent megtenne. Most pedig Amarával jelentkezett be.

G.w.M már nem csajozik, ő ugyanis révbe ért

Bár ha valaki csupán 28 éves, emellett hatalmas hírnévnek, sikernek és gazdagságnak örvend, még nem szívesen kötelezi le magát egy életre. A legtöbb zenész jóval később házasodik. G.w.M azonban nem panaszkodhat, és semmi oka nincs csajozni, hiszen megfogta az Isten lábát! Az ország egyik leggyönyörűbb és legsikeresebb nő a felesége, Kulcsár Edina, ráadásul gyönyörű gyerekei vannak.

G.w.M imádja Amarát / Fotó: Instagram

G.w.M egy Insta-sztorijában a kis Amarával jelentkezett be, aki az egész család büszkesége és szeme fénye. Igazi szépség ez a kislány, és mindenki csodájára jár, hogy hogy lehet ilyen gyönyörű. Erre G.w.M is nagyon büszke, és ki is tett egy fotót, amelyre azt írta:

Apa szerelme.

A kép alatt Bruno Mars és Rosé sikerdala, az APT. szólt, amelyről G.w.M elárulta, hogy ez Amara kedvenc nótája. Ezen minden rajongó megdöbbent, valósággal sokkolta őket a hír, hiszen azt gondolták, hogy a kislányának az apukájának egyik dala a kedvenc muzsikája.