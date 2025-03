Ahogy arról lapunk már korábban is beszámolt, Lázár Levente kétéves korában kapta meg a Duchenne-féle izomsorvadás diagnózisát, amely egy súlyos izomgyengüléssel járó betegség. Azóta családja mindent megtesz, hogy lassítsák a betegség előrehaladását: szteroidos kezelések, rendszeres gyógytorna és nyújtások várnak rá. Sajnos ezek az intézkedések csak kis mértékben képesek lassítani a folyamatot. Az egyetlen megoldást egy 1 milliárd forintos génterápia jelentené. Duchennes Leviért most összefogott a sztárvilág, a jótékonysági koncert pedig hatalmas sikert aratott.

Barátságos Pókember is részt vett a Duchennes Levinek tartott eseményen Fotó: Facebook/Mentsük meg Levit

Jótékonysági koncertet szerveztek március 15-én a leányfalui faluházban a kis Levi gyógyulásáért. Igazi sztárparádé volt, a fellépők között helyet kapott L.L. Junior, G.w.M, Burai Krisztián és a DR BRS is. Gyerekprogramokkal is várták a kisebbeket, a Barátságos Pókember és egy bohóc is szórakoztatta a gyerekeket. Természetesen a koncert teljes bevételét a Lázár Levente - Legyőzünk Duchenne Alapítvány kapta meg. Az esemény rengeteg embert bevonzott, Levi pedig az első sorban bulizta át a koncerteket.

Nagyon nehéz szavakba önteni amit jelenleg érzünk de a hála a legmegfelelőbb szó rá. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek akik hozzá járultak ahhoz, hogy a tegnapi jótékonysági rendezvény Leányfalun létre jöhetett. Akik a lelkét képezték a tegnapi eseménynek, ami nagyon jó hangulatban telt. Örökké hálásak leszünk Nektek.

– hálálkodott Levi édesanyja, Adrienn a közösségi oldalon.

A Barátságos Pókember, aki szintén a szívén viseli a kisfiú sorsát, köszönetet mondott az embereknek, akik ezzel is támogatták Levi gyógyulását.

A tegnapi jótékonysági koncert és gyereknap nagy sikert aratott. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy Levi, a kis harcos, még közelebb kerüljön a gyógyuláshoz! Isten királyak vagytok!

– írta.