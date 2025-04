Kulcsár Edina újabb terhesség hírével sokkolt: G.w.M el se akarta hinni

Kulcsár Edina és G.w.M családja immár 8 fős, hiszen a pár mindkét tagjának van egy-egy fia és lánya az előző kapcsolatából, és persze két közös gyermekük is van, Amara és Dion. Az egykori szépségkirálynő azonban most a saját reality-jükben, a kamera előtt jelentette be a rappernek, hogy újra várandós lehet. G.w.M szóhoz sem jutott a hír hallatán.

Kulcsár Edina terhességének híre szinte sokkolta G.w.M-et (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M és Kulcsár Edina elmondásuk szerint egyelőre nem terveznek újabb gyermeket vállalni, a sztáranyuka most mégis egy újabb várandósság hírével lepte meg férjét. Legutóbb felkerült vlogvideójukban Edina egy maratoni stúdiózás után, éjszaka tálalta a hírt, hogy ismét a terhesség jeleit észleli magán. Márk persze először nem is akarta elhinni, különösen, hogy a felesége a kamera előtt mondta ezt el neki, de az egykori szépségkirálynő addig győzködte, hogy a rapper kezdte beleélni magát a hírbe.

G.w.M és Kulcsár Edina gyermekei között kicsi a korkülönbség

Az anyuka annyira beleélte magát a szerepébe, hogy még azt is ecsetelni kezdte, hogy mennyire nehéz dolguk lesz, ha az új kisbaba ismét olyan kis korkülönbséggel jön a világra, mint ahogy Amara és Dion is. Ráadásul még azt is hozzátette, úgy érzi, évek óta folyton terhes vagy épp szoptat. Ez persze nem volt igazi aggodalom, ugyanis Edina mindössze egy jó tréfának tervelte ki az egészet, április elsejére. Így mire az apuka kezdte volna beleélni magát az újabb gyermekáldásba, le is leplezte a poént a felesége.

G.w.M örülne, ha Kulcsár Edina újra terhes lenne?

Bár kezdetben hitetlenkedett, felesége győzködésének hatására végül Márk is beleélte magát az újabb terhességbe. Így mikor kiderült, hogy Kulcsár Edina nem terhes, csak viccből átverte, nagyon csalódott lett. Ezek szerint még az is elképzelhető, hogy a rapper valóban örülne egy újabb baba érkezésének a közeljövőben?