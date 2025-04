G.w.M visszatért: Kulcsár Edinával nagy bejelentésre készülnek

A népszerű rapper az elmúlt időszakban direkt keveset posztolt a közösségi média felületein, azonban most elárulta, hogy mi volt ennek a súlyos döntésnek az oka. „Van pár új dolog az életemben, és nemcsak a sport” – kezdte mondandóját G.w.M Instagram-történetében, miközben egy futópadon gyalogolt. A videóban a négygyermekes édesapa nagyon sejtelmesen fogalmazott, valamint bevallotta, hogy még nem mondhatja el, mi állt a közösségi média-szünet hátterében.

G.w.M hivatalosan visszatért a közösségi oldalaira (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M visszatért a közösségi médiába

Készen van az új albumom és emellett egy nagyon jó projektben veszek részt, ami egy igazi utazás és tényleg egy olyan dolog, ami semmihez nem hasonlítható, egyedülálló. Az ilyeneket én szeretem, mert szerintem a divatot nem követni kell, hanem teremteni

– folytatta G.w.M, aki idén nem vállalt egy fellépést sem, viszont hasznosan töltötte az időt.

A rappernek ugyanis elkészült az új lemeze, lesznek új projektjei, valamint szerzett új hobbikat is, mint például a rendszeres sportolás. „Lassan visszaaktivizálom magam, újra jövök közétek és dobom majd az infókat” – beszélt Kulcsár Edina férje arról, hogy mostantól sokkal inkább aktív lesz a közösségi média felületein.

G.w.M sportolás közben osztotta meg a nagy hírt (Fotó: Instagram)

Kulcsár Edina nagy bejelentést tett

Azonban az egykori szépségkirálynő is megosztott fontos híreket és bejelentéseket az Instagram-sztorijában. „Ez az év számomra rengeteg újdonságot tartogatott úgy is, hogy még csak április van. Számtalan dolog van előttem, amit szeretnék megugrani, és egyébként nagyon jól élem meg ezt az időszakot, habár rengeteg nehézséggel jár. Úgyhogy nekem ez a 2025-ös év a folyamatos újratervezésről szól, illetve rengeteg új dolog érkezett az életembe” – osztotta meg férjéhez hasonló gondolatait Kulcsár Edina, aki szintén még nem beszélhet pár dologról, amik belecsöppentek az életébe.

Úgy tűnik, G.w.M felesége oldalán megint közös projektbe vágott bele (Fotó: Szabolcs László)

Kulcsár Edina G.w.M-el közösen tervez valamit?

A négygyermekes anyuka a videóban bevallotta, hogy ő mindig is egy fiús lány volt, tehát nem annyira a Barbie babákkal, hanem inkább a kisautókkal játszott. Elmondta, hogy így közel áll hozzá egy olyan projekt, amiben részt fog venni, de még nem beszélhet róla. G.w.M-mel ellentétben azonban ő elárulta, hogy ennek a dolognak köze van a focihoz és videojátékokhoz, úgyhogy lehetséges, hogy a sztárpár egy közös projektbe vágott bele, ugyanis a rapper is utalt a Fifára a bejelentő videójában. Az egykori szépségkirálynő megígérte azt követőinek, hogy hamarosan beavatja őket is abba, hogy pontosan miről van szó.