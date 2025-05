Egy ország érez most együtt Gáspár Evelinnel: nagyon nehéz döntést kellett meghoznia

A magyar emberek számára Erdély különösen fontos hely. Történelmi kötelékünk elvághatatlan, és gyakran húz a szívünk erdélyi, székely honfitársaink felé. Amikor a hosszú, fárasztó és hepehupás autóút után végre megérezzük az égig érő fenyvesek illatát, egyszeriben úgy érezzük, hogy ez az a hely, ahol lennünk kell. A magyarok szinte hazajárnak Erdélybe, és bár sok csodálatos hely van a világon, azzal az érzéssel, amit ez a vidék tud nyújtani a számunkra, semmi nem hasonlítható össze. Ezt most Gáspár Győző és Gáspár Evelin is megtapasztalhatja, ugyanis most ők is Erdélyben járnak.

Gáspár Evelin számára fontos az alakja

Gáspár Evelint az egész ország egy zárkózott, pufi kamaszként ismerte meg még a Gápsár család valóságshow-jában. Az idő azonban rohan, s ezzel együtt Evelin is alaposan megváltozott. A kamaszlányból felnőtt nő lett, aki ráadásul gyönyörűbb, mint valaha. Nagyon sokat fogyott, ami annak köszönhető, hogy odafigyel az étkezésére, és rengeteget mozog. Bár sokan szeretnének olyan alakot, mint amilyen Evelinnek van, irigykedni azért nem kell, a Gáspár-lány ugyanis rendkívül sok áldozatot hoz annak érdekében, hogy szép legyen.

Tudjuk például, hogy ha az ember nyaral, akkor nem szívesen diétázik. Utazgatás közben szeretjük kipróbálni a különféle gasztronómiai különlegességeket, ez tehát nem a fogyókúra időszaka. Evelin azonban elszánt, éppen ezért most nehéz döntést hozott: bár életében először jár Erdélyben, a diétát nem függeszti fel, és most is okosan étkezik.

Gáspár Evelin még Erdélyben is diétázik / Fotó: Instagram

Sajnos diétázok, de valami fantasztikus gasztroélmény, amit a különböző vendéglátó egységekben kóstolunk

- írja.