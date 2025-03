"Kim Kardashian beütése van" – megcsináltatta a száját Gáspár Evelin – Fotó

Gáspár Evelin hatalmas változásokon ment keresztül az elmúlt években, s azt is kijelenthetjük, hogy ezek a változások bizony a javára is váltak. Kezdjük azzal, hogy Győzike lánya 15 év alatt több mint 40 kilótól szabadult meg, az alakjára pedig azóta is gondosan ügyel. Sportol, figyel az étkezésére, ez pedig akkora önbizalmat ad számára, hogy sokszor szupermodelleket megszégyenítő alkotásokban is megmutatja az idomait. Ám nem csak a fogyás az egyetlen kulcsa Evelin önbizalmának. A fiatal lány ugyanis a szépészeti beavatkozásokat sem veti meg.

Fotó: Bánkúti Sándor

Gáspár Evelin fogyása után sem elégedett?

Gáspár Evelin szájfeltöltésen járt

A rajongók már többször kiszúrták, hogy Evelin amúgy is dús ajkai még dúsabbak lettek. Legutóbb például négyszeresére nőtt a fiatal lány szája, ami egyértelmű jele volt annak, hogy szájfeltöltésen járhatott. Nos, ez nem feltétlenül nyerte el a közönség tetszését, de Evelint nem érdekelték a negatív kritikák, tovább folytatta a szépészeti beavatkozásokat. Szerencsére azonban nem esett túlzásba egyszer sem: nem szabatta át az arcát, és a testén sem méreteztetett át semmit. A szájfeltöltésről azonban úgy fest, nem tud lemondani.

A minap az Instagram-oldalára rakott ki egy fotót arról, hogy ismét kezelésen járt, ám ezúttal nem lett drasztikus a végeredmény. Sőt, Evelin nagyon jól néz ki, és ezt még a netezők is megjegyezték, miután a kép kikerült a Redditre.

Szerintem ez most kifejezetten jól sikerült, nem olyan, mint a többi celeb kacsaszája. Szép és természetes hatású. Evelin meg egyre jobban néz ki. Nekem egy kicsit Kim Kardashian beütése van

– írta valaki.

"Evelinnek mindig is dúsabb ajkai voltak, szóval nem értem, minek feleslegesen szúratni magát három havonta" – fogalmazott egy másik kommentelő, mi pedig mutatjuk a fotót.