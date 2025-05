"Isten veled, mester" - milliók hallgatták őt a rádióban, most kaptuk a legendás zenész halálhírét

Megrázó hírtől zeng az európai zenei színtér: 44 éves korában elhunyt DJ Hazel, polgári nevén Michał Orzechowski, írja a Daily Star. A legendás DJ holttestét május 7-én találták meg egy parkoló autóban a lengyelországi Skępe település közelében, Lipno megyében. A halálának körülményeit egyelőre homály fedi, a helyi rendőrség "rejtélyesnek" nevezte az esetet.

A rendőrségi szóvivő, Małgorzata Małkińska szerint nyomozás indult annak kiderítésére, mi történhetett. A tragédia okát még nem hozták nyilvánosságra, de az ügy nagy figyelmet kapott a helyi és nemzetközi sajtóban is. DJ Hazel a '90-es évek végén robbant be az elektronikus zenei világba, és hamar az egyik legismertebb névvé vált. "Európa leggyorsabb keze" becenevet kapta, és a Németországban rendezett Európai DJ Bajnokságon ezüstérmet is szerzett. Innovatív stílusával és energikus fellépéseivel rajongók ezreit nyűgözte le.

Fotó: Forrás: moigram/Pixabay

A halálhíre után sorra jelentek meg a megemlékezések a közösségi médiában. „RIP Maestro!” – írta egyik rajongó, míg más így búcsúzott: „Szívem megszakad DJ Hazel halálának hírére – igazi lengyel hazafi volt. A zenéje tele volt szenvedéllyel.” A lengyel DJ Pawbeats is posztolt: „Nem hiszem el, hogy DJ Hazel meghalt. Michał volt az első, aki nem félt a 'megengedhetetlen' zenei kombinációktól, mint amikor a Pawbeats Orchestra-val lépett fel a Przystanek Woodstockon. Köszönöm a buborékokat, a sztorikat, az őszinte jelenlétedet.”

Fotó: Forrás: Pixabay / Készítette: anurag kaushik

DJ Hazel öröksége zenei körökben megkérdőjelezhetetlen. Egyedi stílusa és karizmája generációkat inspirált – és bár ő már nincs velünk, a zenéje tovább él.