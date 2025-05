Zenész ölte meg a feleségét Budapesten: Emiatt izgul most az egész zenésztársadalom

Az egész környéket megrázta az a borzalmas gyilkosság, ami hétfőn (május 5.) történt egy csendes, nyugodt II. kerületi utca egyik társasházában. Mint arról a Bors is írt, a társasház földszinti lakását a kora esti órákban szállták meg a zsaruk, miután kiderült: egy asszonyt holtan, míg férjét, egy volt zenészt súlyos, szúrt sérülésekkel találták meg bent. Bár egyelőre az ügyet rengeteg kérdőjel övezi, annyi bizonyos: emberölés miatt nyomoz a rendőrség.

A zenésztársadalom is azt találgatja: ki lehet a gyilkosságban érintett pályatárs? Fotó: Bors

Izgul a zenésztársadalom: ki lehet a gyilkosságban érintett muzsikus?

A lakók még ottjártunkkor is sokkos állapotban tekintgettek a ház felé, sokan ugyanis jól ismerték a 70 év körüli Zsuzsannát és férjét, a 65 éves M. Ervint.

- Nem voltak balhésak, nem volt veszekedés. Zsuzsika kozmetikusként dolgozott, nagyon rendes, korához képest csinos asszony volt. De mindketten fiatalos életet éltek, jöttek-mentek, nem voltak otthonülők. Őslakók voltak itt - mondta el a Borsnak a ház egyik lakója. Hozzátette, hogy Zsuzsát mindenki szerette, általános tiszteletnek örvendett a környéken. A házaspárral élt harminc év körüli lányuk is, a családot mindenki nyugodt, békés famíliának ismerte. Ezért is döbbent meg az egyik lakó, amikor azon a tragikus napon belépett a házba:

Jöttem haza éppen és egy velőtrázó sikolyt hallottam. Annyira megijedtem, hogy bemenekültem a lakásba

- mesélte. Vélhetően ekkor léphetett be közös lakásukba a pár lánya, aki azonnal megpillanthatta vérbefagyott édesanyját és vérző apját.

A lakók, bár Zsuzsát és a lányát kedvelték, Ervinről már megoszlottak a vélemények: sokan ugyanis inkább barátságtalan, furcsa kinézetű férfinek ismerték az egykor zenészként dolgozó férfit.

Az ajtón ottjártunkkor is ott volt a rendőrségi pecsét Fotó: Bors

Sokan csak annyit láttak belőle, hogy régi, szakadt kocsijával, olykor pedig biciklivel lófrált föl és alá:

- Mit ne mondjak, nem lepett meg. Mindig azzal a régi, szakadt autóval ment le és fel, ha dolgozott is, nem tudom, mit csinált. Pedig Zsuzsikának olyan barátságos, kedves, meleg tekintete volt - mondta egy közelben élő nő. Hozzátette, hogy Ervint amúgy is barátságtalan, mogorva férfinek ismerte:

Hosszú, loncsos hajjal, bohócruhának kinéző öltözetben járkált mindig, mintha még mindig fiatal zenész lenne. Inkább nevetséges volt

- fűzte hozzá.

Az első hírek után a zenészvilág is felfigyelt a brutális gyilkosságra, azóta is azt találgatják, vajon melyik pályatársuk lehetett az illető.

Egyelőre azonban az ügy részletei nem ismeretesek, úgy tudni, hogy a gyilkosság után a rendőrök ki sem tudták hallgatni a súlyos állapotban kórházba szállított Ervint. Így jelen pillanatban az is rejtély, hogyan hunyt el Zsuzsanna, ahogyan az is, hogy Ervin testén hogyan keletkeztek a szúrt sérülések. A rendőrség jelen pillanatban is nyomoz az ügyben.