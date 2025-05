"Örüljünk, hogy életben vagyunk" - fegyveres rablás áldozata lett a Dancing sztárja

Mint arról korábban beszámoltunk, sürgősen műteni kellett a Strictly Come Dancing sztárját, Saffron Barkert. Az influenszer a közösségi médiában árulta el rajongóinak, azonnali orvosi beavatkozásra volt szüksége. A Strictly Come Dancing sztárja 24 éves, és még 2019-ben szerepelt a műsorban. Azt nem részletezte, miért volt szükség az operációra, de most újabb drámai eseményt osztott meg az életéből.

Fegyveres rablók törték fel a kocsijukat. Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Saffron a szerelmével Amerikában üdült, amikor feltörték a bérelt kocsijukat és mindent elloptak belőle, amit találtak, köztük az útlevelüket is. Mindezt az idő alatt, míg ők egy étteremben vacsoráztak, gyanútlanul.

A szüleink azt mondták nekünk, örüljünk, hogy életben maradtunk egyáltalán, a dolgok lehettek volna rosszabbak is, miután Amerikában rengetegen járnak fegyverekkel

- árulta el videójában a fiatal szépség, akit ennek ellenére nagyon elkeserített az ügy, pláne, hogy az útlevelük hiányában be sem tudtak utána csekkolni a hotelba, ahol szinte bűnözőkként kezelték őket, írja a Mirror.