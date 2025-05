Most jött: kórházba került a Dancing sztárja, azonnal műteni kellett

Sokkoló, 24 órán keresztül elérhető Instagram-történettel jelntkezett be a Strictly Come Dancing sztárja, Saffron Barker, aki elárulta, sürgősségi műtéten kellett átessen. A 24 éves Saffron ráadásul azt is elárulta, nemrég kirabolták, ami miatt haza sem tud utazni, mivel az útlevelét is eltulajdonították. Mindezt pár nap leforgása alatt.

Műtétjét követően ki is rabolták. Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Múlt héten voltam kórházban, volt egy sürgősségi műtétem, teljesen feltörték és tönkretették a bérelt kocsimat, amiből mindenemet eltulajdonították, köztük az útlevelemet is, ami miatt nem tudok hazamenni

- osztotta meg történetében, amelyet követően egy idézet követett szintén Instagram-sztoriban a 2019-es Strictly Come Dancing sztárja.

Olyan dolgokon mentél át, amelyekről korábban azt hitted, összetörnek majd. Ne feledd el, erősebb vagy, mint gondolnád, ne add fel

- volt olvasható Saffronnál, aki azt azonban még nem árulta el követőivel, miért volt szüksége sürgős orvosi beavatkozásra. Az azonban korábbi posztja alapján kijelenthető, egy ideig, útlevele pótlásáig még Palms Springsben, Kaliforniában kell maradnia a Youtubernek, aki pár napja még boldogan egy utazós videóban jelentkezett be követőinek:

Utazzatok velünk. Várjátok meg a videó végét a pingvinek kifejezéséért, amit látva mindig sírva nevetek

- közölte, majd ezt követően TikTokján is megosztott pár felvételt arról, ahogy szállodai szobájukban készülődnek valahova párjával, Josh Milnnel, írja a Mirror, aki Saffron rajongóinak reakcióit is közzétette a műtét hírére:

Most láttam az Instagramod, mi a fene folyik itt. Remélem jól vagy.