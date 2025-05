Mihályfi Luca olyat csinált, amit Magyarországon más nem: „Szeretném újra felvirágoztatni...”

Azt érzem bennem van a pörgés és a tenni akarás így A Nagy Duett és Dancing with the Stars után. Úgyhogy a jövőben szeretnék minél intenzívebb videoklipeket forgatni, viszont most jól fog esni egy kis pihenés is. Ugyanis A Nagy Duett annyi energiát és erőt kivett belőlünk, hogy egyelőre csak otthon szeretnénk pihenni Bercivel