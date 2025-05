Megindító: Ezt hagyta valaki Berki Krisztán sírjának közepén a tragédia évfordulóján - fotó

Három éve már, hogy nincs köztünk az elpusztíthatatlannak hitt, közel kétméteres, sokak által csak izomcelebként emlegetett Berki Krisztián.

Berki Krisztián halála az egész országot megrázta (Fotó: Knap Zoltán)

A kétgyermekes apuka 2022. május 6-án hunyt el tragikus hirtelenséggel IX. kerületi lakásában, holttestét lánya, Berki Natasa Zselyke fedezte fel az ingatlan erkélyén. Berki Krisztián özvegye, Mazsi összetörten, könnyek között nyilatkozott a Borsnak a tragédiát követően.

„Sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt. Kérem az újságírókat, hogy a férjem kegyeleti jogait és a hozzátartozók mérhetetlen fájdalmát is tartsák tiszteletben. Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk” – mondta kollégánknak.

Így néz ki az évforduló napján Berki Krisztián sírja

Berki Krisztián a Farkasréti temetőben nyugszik, közel a magas fákkal övezett sírkert művészparcellájához. Az egykori Fradi-vezértől 2022. május 26-án vettek végső búcsút. A temetésen részt vett Berki özvegye, Mazsi, aki közös kislányukat, a féléves Emma Katerinát is magával hozta, Hódi Pamela, Berki korábbi élettársa és közös lányuk, az akkor 9 éves Natika. Rajtuk kívül természetesen rengeteg ismert ember is elbúcsúzott Krisztiántól, ott volt többek között Kökény Attila, Hajdú Péter, Megyeri Csilla, Schobert Norbi és Rubint Réka.

Így nézett ki Berki Krisztián sírja a temetés után (Fotó: Markovics Gábor)

Berki Krisztián sírját azóta rendszeresen gondozzák, telis tele van virágokkal, mécsesekkel, apró kis játékokkal. A legmeghatóbb talán az a gyerekrajz, amit még Natika készített a családról, és többek között az is fel van sorolva rajta, hogy szerinte milyen is volt valójában imádott apukája.

„Kedves, jószívű, együttérző. A Berkik menők. A legeslegjobb apa az egész világon” - írta a kislány.

A Bors Berki halálának harmadik évfordulójának reggelén is kilátogatott a Farkasréti temetőbe, hogy megnézzük, milyen állapotban van jelenleg, ezen az esős kedden a sokak által botránycelebnek hívott családapa végső nyughelye.