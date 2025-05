Celeb, apa, botrányhős: ki volt valójában a 3 éve elhunyt Berki Krisztián? – Galéria

Mintha csak tegnap lett volna az a langyos, pénteki május 6-a, amikor váratlan hír rázta meg a Bors szerkesztőségét: meghalt a Berki! Ezt kiáltotta valaki, az újságírók pedig szinte riadtan kezdtek nyomozásba. Alig akartuk elhinni, hogy Berki Krisztián, ez a roppant színes és roppant megosztó, mégis megkerülhetetlen figura nincs többé. Pedig ez volt az igazság.

Belegondolni is fájdalmas: 3 éve nincs köztünk Berki Krisztián Fotó: Keresztesi Balázs

Mint ismert, az izomkolosszus holttestét Berki Krisztián lánya, Berki Natasa Zselyke találta meg a IX. kerületi lakása erkélyén. Olyan volt, mintha csak aludt volna, pedig akkor már nem volt életben. A kislány ráterített egy takarót, de valahogy érezhette, hogy nincs minden rendben, ezért az apja telefonjáról tárcsázta az utolsó felhívott számot. Krisztián barátja percek múlva a helyszínen volt, a későbbi eseményeket pedig ma már köztudottak. Berki Krisztián meghalt.

A tragédiát követő vizsgálatok során terjedt el az a pletyka, hogy Krisztián vérében teljesítményfokozók és tudatmódosítók is lehettek, de erre vonatkozólag semmilyen bizonyíték nem került elő. Így maradt a szóbeszéd és a találgatás, Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi ugyanis soha nem hozta nyilvánosságra a boncolási jegyzőkönyv tartalmát.

Így Berki Krisztián halála azóta is sok kérdőjelet felvet.

Ki volt valójában Berki Krisztián?

Berki Krisztián két gyermeket hagyott félárván: Hódi Pamelától született gyermeke, Natasa Zselyke nem volt 10 éves, amikor elvesztette apukáját. Mazsi szintén egy kislánnyal ajándékozta meg az egykori Fradi-vezért, Emmácska csak 6 hónapos volt, amikor apukája tragikus hirtelenséggel meghalt. Bár a kis Emmának nem igazán lehetnek még emlékei az édesapjáról, Natasa Zselyke a rajongásig szerette őt. Sírját, ami a Farkasréti temetőben található, azóta is játékokkal, színes rajzokkal díszíti.

"Bátran ki merem jelenteni, hogy jól van. Szoktunk beszélgetni apáról, tehát nincsen besöpörve a szőnyeg alá, nem akarjuk elfelejteni apát. Neki rengeteg emléke van az édesapjáról. »Anya, itt olyan illat van, mint amikor apával odamentem, meg amikor apa ezt vette nekem…« Neki nagyon-nagyon sok emléke van az apukájáról és ezeket ő bátran ki is mondja, és ezzel is erősíti szerintem magában ezeket az emlékeket, és ez szerintem egy tök jó dolog. Neki rengeteg fotó van apáról is kint a falon, szokott írni leveleket neki. Úgyhogy szerintem így rendben vagyunk" - mesélte Hódi Pamela nem olyan régen a Palikék Világa egyik adásában.