Így néz ki a sírgyalázás után Berki Krisztián végső nyughelye – friss fotó a Farkasréti temetőből

Óriási port kavart és jogosan váltott ki hatalmas felháborodást, amikor szeptember végén egy ismeretlen ízléstelen módon meggyalázta a 2022. május 6-án elhunyt Berki Krisztián sírját.

Berki Krisztián halála több mint két éve hatalmas űrt hagyott a családjában (Fotó: Knap Zoltán)

Valaki viccesnek találta, hogy egy vasalóval látogasson ki a Farkasréti temetőbe, majd a vasalót a tragikus hirtelenséggel elhunyt izomceleb végső nyughelyére helyezze. Az ihlet minden bizonnyal onnan származik, hogy Berki évekkel ezelőtt telekürtölte a médiát azzal a bizonyos herevasalásával, amiről később kiderült, hogy nem is volt igaz.

Berki Krisztián édesanyja, Mayer Júlia természetesen őrjöngött, amikor értesült a történtekről.

– Szégyelljék magukat, akárki volt!

De ha tudnám, hogy ki, biztos, hogy agyonverném. Biztos, hogy számon kérném, hogy lehet valaki ilyen rohadék.

Milyen ember ez?! Normális ember ilyet nem csinál! Ezen rendesen felhúztam magam, hogy lehetnek ilyen gyalázatos emberek. Egy halottat így megalázni – tette hozzá.

Mayer Júlia nem tud másra gondolni az ízléstelen tréfa óta, mint hogy hogyan képes valaki ekkora aljasságra.

– Majd a sorsa utoléri. Az ilyen gonosz embereket nem bírom elviselni.

Ez szemétség! Ez az alja! Egy féreg lehetett.

Lehet, hogy jót is röhögött magában – fakadt ki az összetört édesanya a Tények Plusz felkavaró riportjában.

Így néz ki a rémtett után Berki Krisztián sírja

A Bors olvasója a napokban a Farkasréti temetőben járt, és mivel a sajtóból értesült arról, hogy mit művelt egy ismeretlen a néhai Fradi-vezér végső nyughelyével, amit korábban játékok és a lánya, Natika rajza díszített. Ha már ott volt, elzarándokolt Berki sírjához, és – ahogy mondja – fellélegzett, amikor meglátta, hogy a vasalónak már hűlt helye.

– Megmondom őszintén, nem igazán követtem Berki Krisztián életét, de a halála valamiért így is megrendített. Talán azért, mert én is két lánygyermek édesapja vagyok.

Amikor olvastam ezt a vasalós történetet, elborzadtam, ki képes ilyesmire? Belegondolni is szörnyű, mit élhetett át az anyukája, amikor látta a fotókat.

Lényeg a lényeg, én tettem egy kis kitérőt, hogy megnézzem, milyen állapotban van most a sírja. Megnyugodtam, mert vasalót a közelben sem láttam. Csak apró játékokat, mécseseket, virágokat. Remélem, ez így is marad – magyarázta olvasónk, Árpád, aki egy fotót is készített arról, hogy néz ki Berki Krisztián sírja most.